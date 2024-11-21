Ростехнадзор рассказал о нарушениях на шахтах в Кузбассе

Posted 21 ноября, 12:23
Published 21 ноября, 12:23
Modified 21 ноября, 12:25
Updated 21 ноября, 12:25
В Кузбассе за минувшую неделю при проверках обнаружили нарушения на девяти угольных предприятиях. На одном из них работник получил тяжелые травмы, пишет VSE42.Ru.
В период с 14 по 20 ноября Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о приостановках работ на шахтах в Кемеровской области, рассказал представитель ведомства Андрей Виль. Известно, что на «Шахте им. В. Д. Ялевского» работник получил тяжелые травмы, также концентрация метана превысила допустимую норму.
На разное время были остановлены работы на шахтах «Талдинская-Западная-2», «Шахта им. С. Д. Тихова» и «Шахта им. С. М. Кирова». На этих предприятиях специалисты зафиксировали нарушения противовзрывных норм. Ростехнадзор подчеркивает, что проверки сохранили жизнь и здоровье около 80 сотрудников, ведь они могли серьезно пострадать или даже погибнуть.