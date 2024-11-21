Ростехнадзор рассказал о нарушениях на шахтах в Кузбассе

На разное время были остановлены работы на шахтах «Талдинская-Западная-2», «Шахта им. С. Д. Тихова» и «Шахта им. С. М. Кирова». На этих предприятиях специалисты зафиксировали нарушения противовзрывных норм. Ростехнадзор подчеркивает, что проверки сохранили жизнь и здоровье около 80 сотрудников, ведь они могли серьезно пострадать или даже погибнуть.