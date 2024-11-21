properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 12:23

Published 21 ноября, 12:23

Modified 21 ноября, 12:25

Updated 21 ноября, 12:25

Ростехнадзор рассказал о нарушениях на шахтах в Кузбассе

Ростехнадзор рассказал о нарушениях на шахтах в Кузбассе

21 ноября 2024, 12:23
Фото: unsplash.com.
Работы на предприятиях приостановили после проведенной проверки.

В Кузбассе за минувшую неделю при проверках обнаружили нарушения на девяти угольных предприятиях. На одном из них работник получил тяжелые травмы, пишет VSE42.Ru.

В период с 14 по 20 ноября Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о приостановках работ на шахтах в Кемеровской области, рассказал представитель ведомства Андрей Виль. Известно, что на «Шахте им. В. Д. Ялевского» работник получил тяжелые травмы, также концентрация метана превысила допустимую норму.

На разное время были остановлены работы на шахтах «Талдинская-Западная-2», «Шахта им. С. Д. Тихова» и «Шахта им. С. М. Кирова». На этих предприятиях специалисты зафиксировали нарушения противовзрывных норм. Ростехнадзор подчеркивает, что проверки сохранили жизнь и здоровье около 80 сотрудников, ведь они могли серьезно пострадать или даже погибнуть.

#Происшествия#Общество#Шахта#Ростехнадзор#Шахты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика