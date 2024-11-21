Сторонника международных террористов нашли в Прикамье и отправили в колонию

Posted 21 ноября, 07:56
Published 21 ноября, 07:56
Modified 21 ноября, 07:58
Updated 21 ноября, 07:58
Сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю пресекли деятельность сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что иностранный гражданин опубликовал в соцсети видеозаписи и комментарии к ним, содержащие признаки пропаганды и оправдания террористической и экстремистской деятельности.
Следственный отдел краевого УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал мужчину виновным в совершении преступлений. Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю, злоумышленник приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься администрированием Интернет-ресурсов в течение четырех лет. Приговор вступил в силу.
*«Катиба Таухид валь-Джихад» признана террористической организацией по решению Московского окружного военного суда от 5 июня 2019 года.