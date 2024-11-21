Травма Овечкина: что случилось, прогнозы врачей и перспективы на сезон

В данный момент указано, что это травма голени, а не колена. Первое, безусловно, предпочтительнее, и эта оценка сама по себе может быть лучше для Овечкина. В сети ходит много слухов и домыслов о состоянии здоровья Овечкина. Конечно, фанаты переживают и хотят знать, когда их кумир вернется на лед. Но не стоит доверять непроверенной информации. Лучше всего следить за официальными заявлениями клуба и врачей. А пока можно подумать о перспективах «Вашингтона» без своего капитана. Это непростое испытание для команды, но оно может стать и возможностью для молодых игроков проявить себя.