УЗИ нижних конечностей

После подготовительного этапа пациент располагается лёжа на кушетке. Врач наносит на кожу ультразвуковой гель, который улучшает проводимость тканей для эхосигнала. Отдельно исследуется артериальное и венозное русло нижних конечностей. Первым делом врач изучает анатомию артериального отдела, проводит необходимые измерения в 2D режиме, а затем оценивает допплерометрические параметры, которые позволяют судить об адекватности кровоснабжения нижних конечностей. Для изучения венозного статуса исследование сначала выполняются в положении лёжа, а затем пациент принимает вертикальное положение, может потребоваться сесть-встать. Вертикализация увеличивает нагрузку на венозные клапаны и облегчает визуализацию возможных патологических процессов. Переход из горизонтального в вертикальное положение является своеобразной функциональной пробой, которая позволяет оценить работоспособность вен и клапанов, расположенных внутри этих сосудов.