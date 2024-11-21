УЗИ нижних конечностей

Posted 21 ноября, 06:45
Published 21 ноября, 06:45
Modified 21 ноября, 08:47
Updated 21 ноября, 08:47
Нездоровое питание, плохая экология, вредные привычки, эндокринные нарушения — это далеко неполный перечень причин, которые могут приводить к патологическим процессам в сосудистой системе ног. На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Однако лечение, инициированное в начале болезни, оказывается наиболее эффективным. Зачастую пациенты упускают это драгоценное время. Выявить патологические изменения разной степени выраженности в сосудах нижних конечностей, в т. ч. на доклинической стадии, позволяет ультразвуковая диагностика. Исследование оценивает не только морфологию, но также характер кровотока, степень компенсаторных изменений и выраженность обструкции.
В Иваново пройти УЗИ сосудов нижних конечностей можно в «СМ-Клиника». Центр оснащен ультразвуковыми сканерами последнего поколения, которые отличаются высокой разрешающей способностью и чёткостью получаемого изображения. УЗИ проводят опытные врачи, которые специализируются на эхографическом исследовании сосудистых структур.
УЗИ сосудов нижних конечностей используется для первичной идентификации клинической ситуации, динамического отслеживания за хроническими патологиями, определения исходного состояния вен накануне предстоящей операции, а также для оценки ответа на проводимое лечение.
Ультразвуковое исследование рекомендуется пройти в следующих ситуациях:
С помощью ультразвукового обследования удаётся обнаружить следующие патологические процессы:
После прохождения УЗИ обязательна консультация сосудистого хирурга и определение дальнейшей тактики лечения. При выявлении атеросклеротических изменений требуется осмотр кардиолога, исследование холестеринового профиля и назначение статиновой терапии.
Ультразвуковое сканирование сосудов ног позволяет определить следующие показатели:
Перед началом диагностики специалист УЗД беседует с пациентом и выясняет беспокоящие жалобы. При наличии направления от лечащего врача его желательно взять с собой, так как предварительный диагноз поможет наиболее полно ответить на поставленные вопросы в ходе обследования. Если УЗИ выполняется для оценки эффективности проводимого лечения и отслеживания патологических изменений в динамике, то при себе необходимо иметь результаты предыдущего сканирования.
После подготовительного этапа пациент располагается лёжа на кушетке. Врач наносит на кожу ультразвуковой гель, который улучшает проводимость тканей для эхосигнала. Отдельно исследуется артериальное и венозное русло нижних конечностей. Первым делом врач изучает анатомию артериального отдела, проводит необходимые измерения в 2D режиме, а затем оценивает допплерометрические параметры, которые позволяют судить об адекватности кровоснабжения нижних конечностей. Для изучения венозного статуса исследование сначала выполняются в положении лёжа, а затем пациент принимает вертикальное положение, может потребоваться сесть-встать. Вертикализация увеличивает нагрузку на венозные клапаны и облегчает визуализацию возможных патологических процессов. Переход из горизонтального в вертикальное положение является своеобразной функциональной пробой, которая позволяет оценить работоспособность вен и клапанов, расположенных внутри этих сосудов.
После завершения обследования врач детально описывает состояние сосудов, числовые значения измерений, особенности выявленных патологических изменений и формирует заключение. Ультразвуковое заключение не является диагнозом, оно должно быть интерпретировано лечащим врачом в совокупности с данными клинического и лабораторного обследования. Только после комплексного анализа результатов составляется программа дальнейшего ведения пациента, при необходимости расписывается медикаментозная терапия и определяются показания к операции, если таковые имеются.
УЗ-сканирование сосудов ног в Иваново в «СМ-Клиника» позволяет получить максимум информации, которая поможет лечащему врачу разобраться в клинической ситуации и составить программу лечения выявленных заболевания.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.