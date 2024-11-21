В декабре в Перми пройдет праздник кошек

Posted 21 ноября, 07:28
Published 21 ноября, 07:28
Modified 21 ноября, 08:27
Updated 21 ноября, 08:27
В Перми 8 декабря состоится фестиваль Зимний Котофест. Благотворительная акция пройдет с 12:00 до 18:00 на Часовом заводе (ул. Чернышевского, 28), сообщается в официальном сообществе мероприятия.
На фестивале пермяков ждут выставка котов и собак из приютов, фудкорт, живая музыка, котомаркет, зимние мастер классы и лекции об уходе за кошками от ветеринаров. С Котофеста можно будет забрать себе кошку или собаку. Для этого с собой нужно иметь паспорт для заключения договора и переноску.
Кроме того, каждый сможет принести с собой еду и подарки для подопечных приютов. К примеру, сухие и влажные корма, наполнители, антигельминтные препараты, лежанки, игрушки.
Это не первая благотворительная акция в Перми, посвященная собакам и кошкам. Каждый год в городе проводится мероприятие «Собака Обнимака», в рамках которого пермяки могут сфотографироваться с животными за символическую плату и купить сувениры от приюта. Целью акции является сбор средств для подопечных «Матроскина». Также жители Перми могут забрать себе любого понравившегося питомца.