В декабре в Перми пройдет праздник кошек

На фестивале пермяков ждут выставка котов и собак из приютов, фудкорт, живая музыка, котомаркет, зимние мастер классы и лекции об уходе за кошками от ветеринаров. С Котофеста можно будет забрать себе кошку или собаку. Для этого с собой нужно иметь паспорт для заключения договора и переноску.