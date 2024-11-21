В Кунгуре горит цех

Posted 21 ноября, 17:04
Published 21 ноября, 17:04
Modified 22 ноября, 02:33
Updated 22 ноября, 02:33
В Кунгуре зафиксирован крупный пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщают в соцсетях.
По предварительной информации горит производство на территории УПМ. Здание 15*40 полностью в огне, отмечают пользователи.
В МЧС пояснили, что произошло возгорание двухэтажного здания с пристроями на площади 500 квадратных метров. На месте работают 30 человек личного состава и восемь единиц техники.
Пострадавших нет.