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Posted 21 ноября, 17:04

Published 21 ноября, 17:04

Modified 22 ноября, 02:33

Updated 22 ноября, 02:33

В Кунгуре горит цех

В Кунгуре горит цех

21 ноября 2024, 17:04
Фото: ЧП КУНГУР.
Сюжет
Кунгур
Здание промышленного предприятия в огне

В Кунгуре зафиксирован крупный пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщают в соцсетях.

По предварительной информации горит производство на территории УПМ. Здание 15*40 полностью в огне, отмечают пользователи.

В МЧС пояснили, что произошло возгорание двухэтажного здания с пристроями на площади 500 квадратных метров. На месте работают 30 человек личного состава и восемь единиц техники.

Пострадавших нет.

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#Происшествия#Пожар#Кунгур
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