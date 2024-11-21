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Posted 21 ноября, 08:44

Published 21 ноября, 08:44

Modified 21 ноября, 08:46

Updated 21 ноября, 08:46

В Перми за прошедшую неделю демонтировали 11 незаконных торговых объектов

В Перми продолжают сносить торговые объекты

21 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.

В Перми за прошедшую неделю демонтировали 11 незаконных торговых объектов

Сюжет
Нто
Среди уничтоженных НТО киоски, вендинговые автоматы, павильоны и шиномонтаж

В Перми за прошедшую неделю демонтировали 11 незаконных торговых объектов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Среди демонтированных: киоски, вендинговые автоматы, павильоны и шиномонтаж. Например, в Свердловском районе демонтирован объект на улице Героев Хасана, 95. В Дзержинском районе демонтировали НТО на улице Комиссара Пожарского, 11. В Индустриальном районе — на шоссе Космонавтов, 110. В Орджоникидзевском — на улице Щербакова, 43а, в Мотовилихинском районе на улице Крупской, 80а, а также на улице Республиканской, 58.

В Перми за неделю до этого демонтировали шесть незаконных НТО.

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