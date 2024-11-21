В Перми продолжают сносить торговые объекты

Среди демонтированных: киоски, вендинговые автоматы, павильоны и шиномонтаж. Например, в Свердловском районе демонтирован объект на улице Героев Хасана, 95. В Дзержинском районе демонтировали НТО на улице Комиссара Пожарского, 11. В Индустриальном районе — на шоссе Космонавтов, 110. В Орджоникидзевском — на улице Щербакова, 43а, в Мотовилихинском районе на улице Крупской, 80а, а также на улице Республиканской, 58.