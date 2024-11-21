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Posted 21 ноября, 09:28

Published 21 ноября, 09:28

Modified 21 ноября, 09:53

Updated 21 ноября, 09:53

Музее современного искусства PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана

В пермском музее прошли обыски по делу его основателя, признанного террористом

21 ноября 2024, 09:28
Фото: properm.ru.

Музее современного искусства PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана

Сюжет
Военная операция на Украине
Музей сегодня не работает до 15:00.

В Музее современного искусства PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Музей, по сообщению его пресс-службы, сегодня не работает до 15:00.

По данным телеканала, правоохранители уже обыскали дома директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.

Гельман был признан иноагентом в декабре 2021 года. В декабре 2022 года объявлен в розыск МВД. Галерист с 2014 года живет в Черногории. Он покинул Россию по политическим причинам на фоне конфликта на Донбассе. Марат Гельман внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 14 ноября.

В Перми Марат Гельман жил и работал во время пермской культурной революции.

UPD: Гельман в соцсетях удивился действиям правоохранителей: «Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен».

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#Политика#Военная операция на Украине#Пермь#Терроризм#Гельман#Марат гельман
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