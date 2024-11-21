В пермском музее прошли обыски по делу его основателя, признанного террористом

Гельман был признан иноагентом в декабре 2021 года. В декабре 2022 года объявлен в розыск МВД. Галерист с 2014 года живет в Черногории. Он покинул Россию по политическим причинам на фоне конфликта на Донбассе. Марат Гельман внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 14 ноября.