В пермском музее прошли обыски по делу его основателя, признанного террористом

Posted 21 ноября, 09:28
Published 21 ноября, 09:28
Modified 21 ноября, 09:53
Updated 21 ноября, 09:53
В Музее современного искусства PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РЕН ТВ.
Музей, по сообщению его пресс-службы, сегодня не работает до 15:00.
По данным телеканала, правоохранители уже обыскали дома директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.
Гельман был признан иноагентом в декабре 2021 года. В декабре 2022 года объявлен в розыск МВД. Галерист с 2014 года живет в Черногории. Он покинул Россию по политическим причинам на фоне конфликта на Донбассе. Марат Гельман внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 14 ноября.
В Перми Марат Гельман жил и работал во время пермской культурной революции.
UPD: Гельман в соцсетях удивился действиям правоохранителей: «Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен».