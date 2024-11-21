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Posted 21 ноября, 17:46

Published 21 ноября, 17:46

Modified 21 ноября, 18:27

Updated 21 ноября, 18:27

Президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением

Владимир Путин выступил с экстренным обращением

21 ноября 2024, 17:46
Фото: Президент России.

Президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент рассказал о ходе продолжающегося конфликта

Президент России Владимир Путин выступил с обращением. Его транслировала пресс-служба Кремля.

Вот что сказал президент:

  • 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по военным объектам РФ объектам в Курской и Брянской областях. Цели противником после ударов не достигнуты.
  • Конфликт приобрёл элементы глобального характера.
  • Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно.
  • ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.
  • Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.
  • Сегодня США толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда стремились к мирному развитию событий, но мы готовы и к другому сценарию. Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.
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#Военная операция на Украине#Сво
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