Владимир Путин выступил с экстренным обращением

Президент рассказал о ходе продолжающегося конфликта
Президент РоссииВладимир Путин выступил с обращением. Его транслировала пресс-служба Кремля.
Вот что сказал президент:
19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по военным объектам РФ объектам в Курской и Брянской областях. Цели противником после ударов не достигнуты.
Конфликт приобрёл элементы глобального характера.
Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно.
ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.
Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.
Сегодня США толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда стремились к мирному развитию событий, но мы готовы и к другому сценарию. Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.
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