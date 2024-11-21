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Posted 21 ноября, 04:05

Published 21 ноября, 04:05

Modified 21 ноября, 04:19

Updated 21 ноября, 04:19

С января по сентябрь 2024 года пермяки купили ювелирные изделия на 3,1 млрд руб

За девять месяцев 2024 года пермяки купили ювелирные изделия на 3,1 миллиарда

21 ноября 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney.

С января по сентябрь 2024 года пермяки купили ювелирные изделия на 3,1 млрд руб

Средний чек составил 7 165 рублей.

С января по сентябрь 2024 года пермяки потратили на ювелирные изделия 3,1 млрд рублей. Средний чек на такую продукцию в регионе составил 7 165 рублей, увеличившись на 33% и заняв первое место по динамике роста среди регионов Приволжского федерального округа, сообщили аналитики ювелирного бренда SOKOLOV.

За девять месяцев рынок ювелирной розницы Перми в денежном выражении вырос до 2,2 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% выше. Розничный рынок Прикамья вырос увеличился до 3,1 млрд рублей, заняв пятое место среди субъектов округа.

Средний чек на ювелирную продукцию в Перми составил 7 356 рублей. По словам главы аналитического центра SOKOLOV, «настоящим драйвером роста рынка в этом году помимо динамики цен на золото (+44%) стало существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы».

Доля продаж ювелирной продукции составила 9,4% на маркетплейсах или 34% от всех онлайн-продаж. По предварительному прогнозу аналитиков бренда, в конце года рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, это на 23% выше по сравнению с прошлым годом.

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#Пермь#Соколов#Ювелирные изделия#Приволжский федеральный округ
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