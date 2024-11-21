За девять месяцев 2024 года пермяки купили ювелирные изделия на 3,1 миллиарда

Posted 21 ноября, 04:05
Published 21 ноября, 04:05
Modified 21 ноября, 04:19
Updated 21 ноября, 04:19
С января по сентябрь 2024 года пермяки потратили на ювелирные изделия 3,1 млрд рублей. Средний чек на такую продукцию в регионе составил 7 165 рублей, увеличившись на 33% и заняв первое место по динамике роста среди регионов Приволжского федерального округа, сообщили аналитики ювелирного бренда SOKOLOV.
За девять месяцев рынок ювелирной розницы Перми в денежном выражении вырос до 2,2 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% выше. Розничный рынок Прикамья вырос увеличился до 3,1 млрд рублей, заняв пятое место среди субъектов округа.
Средний чек на ювелирную продукцию в Перми составил 7 356 рублей. По словам главы аналитического центра SOKOLOV, «настоящим драйвером роста рынка в этом году помимо динамики цен на золото (+44%) стало существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы».
Доля продаж ювелирной продукции составила 9,4% на маркетплейсах или 34% от всех онлайн-продаж. По предварительному прогнозу аналитиков бренда, в конце года рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, это на 23% выше по сравнению с прошлым годом.