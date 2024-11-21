За девять месяцев 2024 года пермяки купили ювелирные изделия на 3,1 миллиарда

Доля продаж ювелирной продукции составила 9,4% на маркетплейсах или 34% от всех онлайн-продаж. По предварительному прогнозу аналитиков бренда, в конце года рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, это на 23% выше по сравнению с прошлым годом.