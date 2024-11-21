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Posted 21 ноября, 05:19

Published 21 ноября, 05:19

Modified 21 ноября, 05:21

Updated 21 ноября, 05:21

Жители Перми могут участвовать в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

Жители Перми могут участвовать в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

21 ноября 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney.
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Торговая сеть «Пятёрочка» с 19 ноября по 31 декабря проводит предновогоднюю рекламную кампанию, в которой смогут участвовать и жители Перми. Всего по стране будет разыграно более 800 призов, включая шесть миллионов рублей и автомобиль.

Победители акции смогут накрыть новогодний стол на несколько тысяч рублей продуктами из любого пермского магазина «Пятёрочка». Для этого нужно активировать акцию на сайте actions.5ka.ru и совершать покупки готовой еды с картой «X5 Клуба».

При покупке от 200 рублей в чеке можно получить сертификат на четыре тысячи рублей в «Пятёрочку», от 400 рублей — сертификат на 10 тысяч рублей в популярный магазин онлайн-шопинга. Есть возможность выиграть автомобиль, для этого необходимо накопить чеки от 2000 руб. за весь период акции.

В рамках новогодней акции покупатели могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов за покупки в магазинах сети или через сервис доставки, за приобретение товаров партнеров и выполнение заданий в личном кабинете каждого пользователя.

За покупку от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» гостей ждут еженедельные розыгрыши: по одному миллиону рублей, а также комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тысяч рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.

Также покупатели могут выиграть подарки, проходя игровые задания в мобильном приложении «Пятёрочка». Пользователю предлагается пройти два этапа и 60 уровней прокачки: прохождение подразумевает выполнение заданий и зарабатывание виртуальной валюты, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка развлечений. За прокачку игры и прохождение всех уровней игры пользователи примут участие в розыгрыше призов.

Ежедневно будут доступны три игровые попытки. Кроме этого, каждая покупка от 600 рублей и приобретение товаров партнёров даёт дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв «Апельсинки» по картам лояльности «Х5 Клуба».

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения можно узнать на сайте.

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