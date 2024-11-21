Жители Перми могут участвовать в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

При покупке от 200 рублей в чеке можно получить сертификат на четыре тысячи рублей в «Пятёрочку», от 400 рублей — сертификат на 10 тысяч рублей в популярный магазин онлайн-шопинга. Есть возможность выиграть автомобиль, для этого необходимо накопить чеки от 2000 руб. за весь период акции.