Жители Перми могут участвовать в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

Posted 21 ноября, 05:19
Published 21 ноября, 05:19
Modified 21 ноября, 05:21
Updated 21 ноября, 05:21
Победители акции смогут накрыть новогодний стол на несколько тысяч рублей продуктами из любого пермского магазина «Пятёрочка». Для этого нужно активировать акцию на сайте actions.5ka.ru и совершать покупки готовой еды с картой «X5 Клуба».
При покупке от 200 рублей в чеке можно получить сертификат на четыре тысячи рублей в «Пятёрочку», от 400 рублей — сертификат на 10 тысяч рублей в популярный магазин онлайн-шопинга. Есть возможность выиграть автомобиль, для этого необходимо накопить чеки от 2000 руб. за весь период акции.
В рамках новогодней акции покупатели могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов за покупки в магазинах сети или через сервис доставки, за приобретение товаров партнеров и выполнение заданий в личном кабинете каждого пользователя.
За покупку от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» гостей ждут еженедельные розыгрыши: по одному миллиону рублей, а также комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тысяч рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.
Также покупатели могут выиграть подарки, проходя игровые задания в мобильном приложении «Пятёрочка». Пользователю предлагается пройти два этапа и 60 уровней прокачки: прохождение подразумевает выполнение заданий и зарабатывание виртуальной валюты, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка развлечений. За прокачку игры и прохождение всех уровней игры пользователи примут участие в розыгрыше призов.
Ежедневно будут доступны три игровые попытки. Кроме этого, каждая покупка от 600 рублей и приобретение товаров партнёров даёт дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв «Апельсинки» по картам лояльности «Х5 Клуба».
Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения можно узнать на сайте.