Жители приграничных регионов сэкономили 500 млн рублей в рамках гуманитарной кампании

Posted 21 ноября, 04:00
Published 21 ноября, 04:00
Modified 21 ноября, 04:00
Updated 21 ноября, 04:00
В рамках этой акции пользователи имели возможность воспользоваться услугой доставки покупок всего за 1 рубль, а также получить бесплатное жильё и предложения о работе с проживанием.
Продавцы на платформе активно предоставляли скидки от стартовой цены товаров для клиентов из приграничных регионов, включая товары с хештегом #яПомогаю по символической стоимости 1–10 рублей. Это способствовало экономии более 539 млн рублей пользователям из Курской и Белгородской областей. Доставка помощи в отделения Красного Креста продолжается.
В рамках данной гуманитарной инициативы было отправлено почти 400 тысяч заказов в Курскую и Белгородскую области. Логистические услуги обошлись всего в 1 рубль. Поддержали субсидированную доставку такие партнеры, как «Почта России», СДЭК, «Халва Экспресс», а также DPD и 5Post, что позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 миллионов рублей на доставке. Общая стоимость товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.
Наибольшее количество заказов поступило из Москвы — на сумму 269 миллионов рублей, из Санкт-Петербурга — на 62 миллиона рублей и из Московской области — на 43 миллиона рублей.
В результате кампании на сервисе «Авито Недвижимость» было опубликовано свыше 1520 объявлений от людей, готовых предоставить пострадавшим бесплатное жильё. Более 170 семей, которые были вынуждены оставить свои дома в Курской области, смогли безвозмездно арендовать временное жилье.
В рамках кампании «Авито Работа» был введен фильтр «Работа с проживанием», который предлагает 1,6 млн вакансий в различных регионах. Работодатели, предлагая трудоустройство, предоставляют бесплатное проживание или возмещение затрат на аренду жилья для тех, кто был вынужден переехать.