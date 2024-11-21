Жители приграничных регионов сэкономили 500 млн рублей в рамках гуманитарной кампании

В рамках данной гуманитарной инициативы было отправлено почти 400 тысяч заказов в Курскую и Белгородскую области. Логистические услуги обошлись всего в 1 рубль. Поддержали субсидированную доставку такие партнеры, как «Почта России», СДЭК, «Халва Экспресс», а также DPD и 5Post, что позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 миллионов рублей на доставке. Общая стоимость товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.