7–8 декабря в Перми состоится ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка» (16+)

Posted 22 ноября, 11:14
Published 22 ноября, 11:14
Modified 22 ноября, 11:16
Updated 22 ноября, 11:16
Пять концертов пройдут в большом зале ДК, а в малом зале в конце каждого дня будет проходить джаз-клуб «Хрустальный лев», на сцене которого хэдлайнеры фестиваля выступят с особой программой.
«Джаз-лихорадка» (16+) — возможность насладиться прекрасной музыкой в кругу близких по духу людей. Великолепное исполнение, отличное звучание, очень комфортный зрительный зал и сцена — все это прекрасный подарок для пермяков и гостей города», — говорит бессменный художественный руководитель фестиваля Валерий Протасевич.
Организатор фестиваля — Агентство новых технологий (г. Пермь) при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Открытие ХIХ музыкального фестиваля «Джаз-лихорадка». Пермский джаз: оркестр «Аристократ», группа Art&Cool и Биг Бэнд Евгения Манцирина (16+)
Откроют фестиваль «Джаз-лихорадка» выступления пермских джазменов: оркестра «Аристократ», группы Art&Cool и Биг Бэнда под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина.
Оркестр «Аристократ» был создан на базе духового оркестра ДК им. Солдатова (Пермского городского дворца культуры) ещё в 1987 году. Его создатель и бессменный руководитель — Константин Березин. Оркестр откроет фестиваль произведениями джазовой классики.
Оригинальные композиции исполнит группа Art&Cool — профессиональные музыканты, имеющие большой концертный опыт на площадках Перми, Екатеринбурга, Москвы и других городов. Специально для «Джаз-лихорадки» ими подготовлен совместный проект с музыкантами из Екатеринбурга.
И в завершение выступит большой джаз-оркестр — Биг Бэнд Евгения Манцирина.
Евгений Манцирин — популярный пермский джазовый композитор и аранжировщик, заслуженный артист Российской Федерации. Творческие эксперименты оркестра включают самую разнообразную стилистику, что позволяет ему уже много лет оставаться в ТОПе лучших коллективов страны. В заключительной части выступления музыканты устроят традиционный джем-сэйшн.
Продолжительность — 2 часа 30 минут
Концертный зал
ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». Звезды мирового джаза: Джазовый коллектив Евгения Побожего, победителя Международного конкурса джазовых гитаристов в США (г. Москва) (16+)
Джазовый коллектив Евгения Побожего (г. Москва)
Гитарист и композитор Евгений Побожий — первый российский музыкант, ставший победителем самого значимого конкурса в мире джаза — Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019.
В составе Джазового коллектива Евгения Побожего также играют звезды российского джаза: Артем Баденко (саксофон), Антон Давидянц (бас-гитара), Натаниэль Таунсли (ударные).
Как солист Московского Джазового оркестра и лидер собственного коллектива Евгений принимал участие во многих значимых событиях в мире джаза, включая крупнейшие мировые фестивали (Rochester Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Umbria Jazz Festival, Lotos Jazz Festival, Jazz Triumph и т. д.); выступал на главных джазовых площадках по всему миру (Blue Note jazz club, New York; Ronnie Scott’s, London; A-Trane, Berlin; Blue Note, Beijing и др.).
В 2018 году вместе с Московским джазовым оркестром Евгений принимал участие в The International Jazz Day Global Concert (Санкт-Петербург), выступив на одной сцене с мировыми звёздами первой величины, такими как Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, Manhattan Transfer, Branford Marsalis, Joey Defransesco.
Барабанщик Натаниэль Таунсли (Nathaniel Townsley) из Нью-Йорка прославился, играя с великим Джо Завинулом из Weather Report долгие годы, вплоть до кончины Джо. Феноменальная техника и музыкальность Натаниэля полностью соответствовали идеям Завинула, который считал Таунсли абсолютно совершенным драммером. За годы карьеры Натаниэль выступил и записался с такими корифеями, как Ричард Бона, Мэрайя Кэри, Стиви Уандер, Джессика Симпсон, Кори Гловер, Special EFX, Крис Де Бардж, Р. Келли, Дрю Хилл, Public Enemy, Nile Rogers & Chic, Лала Хэтэуэй и многими другими, блеснул мастерством на фестивалях Modern Drummer, Мontreal Drum Festival, дал (и продолжает давать) мастер-классы по всему миру.
Программа Джазового коллектива включает авторскую музыку Евгения, сочетающую различные стили — джаз, фанк, рок, хип-хоп, world music и современную академическую музыку. Мощная энергетика, масштабные композиции и виртуозность исполнителей сделают выступление этого коллектива незабываемым!
Любителям джаза это событие определенно необходимо посетить, оно станет приятным сюрпризом для пермской публики!
Продолжительность — 1 час 45 минут
Концертный зал
ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». Джаз-клуб «Хрустальный лев»: Джазовый коллектив Евгения Побожего (г. Москва) и Roman Averin Project (г. Пермь) (18+)
Джазовый коллектив Евгения Побожего, победителя Международного конкурса джазовых гитаристов в США (г. Москва), и Roman Averin Project (г. Пермь)
В первой части вечера для вас будет играть известный пермский музыкант Роман Аверин. За столиками в уютном зале, в кругу людей, объединённых общими представлениями о высокой культуре джазового исполнительского мастерства, вы окунётесь в истинную атмосферу джаза. И, конечно, кулинарные вкусности и напитки не самое важное. У вас будет уникальная возможность пообщаться с потрясающими музыкантами, хедлайнерами первого дня фестиваля. Это, прежде всего, Евгений Побожий и Антон Давидянц. Конечно же, для любителей выйти на танцпол будет предоставлена такая возможность.
Приятного Вам отдыха в атмосфере джаза!
Продолжительность — 1 час 40 минут
Малый зал
ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». Пермский джаз: музыкальный проект «Се ля ви» («Ces’t La Vie»), «Sirop electric quartet», Roman Averin Project (16+)
Второй день фестиваля «Джаз-лихорадка». И вновь на сцене пермские исполнители. Музыкальные проект «Се ля ви» («Ces’t La Vie»), Sirop electric quartet, Roman Averin Project. Каждый из трех коллективов самобытен, смело и ярко интерпретирует джазовую классику, создавая свой неповторимый джазовый коктейль.
Открывает программу взрывной эстрадно-джазовый коктейль в исполнении пермского музыкального проекта «Се ля ви» («Ces’t La Vie»). Руководитель — Александр Колесников. Музыканты исполнят незабываемые темы из творчества известных мировых исполнителей, таких как Раймонд Паулс, Микаэл Таривердиев, J.Dassin, Е.Piaf, P.Kaas, S.Аdamo, F.Sinatra, Sting, Bonny M.
Продолжит дневную программу самобытный талантливый гитарист-вокалист, руководитель квартета Sirop electric quartet Валерий Степанов. Неповторимая манера, культура исполнения, оригинальная трактовка известных произведений — и есть отличительный почерк его исполнительского мастерства.
Ансамбль Roman Averin Project исполнит джазовую классику в оригинальных аранжировках. Роман Аверин — профессиональный эстрадно-джазовый гитарист, более 10 лет занимающийся активной концертной деятельностью, зарекомендовавший себя как яркий сольный музыкант, а также как исполнитель в составе ведущих коллективов Перми.
Продолжительность — 2 часа 20 минут
Концертный зал
В 17.00 — ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». Звезды мирового джаза: Варвара Убель и Трио Олега Бутмана (г. Москва) (16+)
Долгожданные гости пермской земли.
Варвара Убель — звезда среди исполнителей джазового вокала, автор песен (и не только в джазовом стиле), солистка группы UBEL. Год назад певица выступила на телеканале «Россия» в телевизионном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Она покорила своим талантом всех экспертов телевизионного шоу, а их была целая сотня (!).
На фестивале Варваре будет аккомпанировать легендарное трио знаменитого барабанщика Олега Бутмана, в составе которого виртуозная пианистка и талантливая джазовая певица Наталья Бутман.
Олег и Наталья Бутман — уже сложившийся брэнд на мировом джазовом рынке. Эта яркая, харизматичная, страстная и неповторимая пара вместе уже 16 лет. Коллектив Олега и Натальи Бутман искусно совмещает все жанры импровизационной музыки в одном концерте.
В программе и классический джаз 40-х гг., и стремительные ритмы хард-бопа и фьюжна, и зажигательная Бразилия, и авторские песни на русском языке.
Продолжительность — 1 час 30 минут
Концертный зал
В 20.00 — ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». Звезды мирового джаза: Филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан (г. Казань) (16+)
Филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан — один из ведущих профессиональных джазовых коллективов России, достойный преемник и хранитель лучших традиций Оркестра Олега Лундстрема и мирового оркестрового джазового исполнительства (оркестров Каунта Бейси, Гленна Миллера и др.).
В 2017 году художественным руководителем и главным дирижером Филармонического джазового оркестра Республики Татарстан стал один из лучших представителей плеяды молодых джазменов России — Сергей Васильев.
Оркестр сотрудничает со многими известными джазменами и джазовыми коллективами, среди которых Игорь Бутман, Игорь Бриль и его ансамбль, Давид Голощекин, Владимир Пономарев, Олег Аккуратов, Денис Мажуков, Анатолий Кролл, Лариса Долина, Вадим Эйленкриг, Владимир Каушанский (Россия), вокальная группа New York Voices («Нью-Йорк войсес»), Виталий Головнев, Дэннис Ролланд, Дебора Дэвис, Алвон Джонсон, Ники Харрис, Рэй Гаскинс, Джейми Дэвис, Мэнди Гейнс, Джоан Майнор, Полетт Мак Уильямс, Марк Уитфилд, Стэнли Джордан, Тавис Миннер, Стефани Дҗиннот, Мирна Клейтон, Клив Джонс (США), Хосе Соуса Гонзалес (Куба), Фабрицио Боссо (Италия), Фернанда Норонья (Бразилия) и многие другие.
Коллектив является участником и лауреатом таких престижных международных и всероссийских фестивалей как Kremlin LIVE, «Розовая пантера», «Акваджаз. Sochi Jazz Festival», «Вейсэ Jazz-2013», «Джазовая Казань», IX Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре — 2019», V международный фестиваль «Джаз-гром».впервые в Перми — участник и лауреат таких престижных международных и всероссийских фестивалей как Kremlin LIVE, «Розовая пантера», «Акваджаз. Sochi Jazz Festival», «Джазовая Казань», IX Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре — 2019», V международный фестиваль «Джаз-гром», Международный фестиваль «Какой удивительный мир» (г. Челябинск, 2022), XXII Международный фестиваль «Триумф джаза» — 2022, Moscow Jazz Festival — 2023.
Продолжительность — 1 час 40 минут
Концертный зал
ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». Джаз-клуб «Хрустальный лев»: Варвара Убель и Трио Олега Бутмана (г. Москва) и квартет Филармонического джазового оркестра Республики Татарстан (г. Казань) (18+)
Завершат фестиваль «Джаз-лихорадка» выступления хэдлайнеров в джаз-клубе «Хрустальный лев».
На джазовой сцене сойдутся два гиганта. Трио Олега Бутмана с невероятной Варварой Убель и квартет Филармонического джазового оркестра Республики Татарстан под руководством виртуоза-саксофониста Сергея Васильева. Нет победителей и побежденных. В этот вечер будет очень жарко, но весело!
Зрителей вновь ждет комфортная атмосфера за столиками уютного зала, возможность потанцевать или послушать джазовые композиции в кругу близких по духу людей.
Приятного Вам отдыха!
Продолжительность — 1 час 35 минут
Малый зал