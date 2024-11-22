7–8 декабря в Перми состоится ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка» (16+)

В первой части вечера для вас будет играть известный пермский музыкант Роман Аверин. За столиками в уютном зале, в кругу людей, объединённых общими представлениями о высокой культуре джазового исполнительского мастерства, вы окунётесь в истинную атмосферу джаза. И, конечно, кулинарные вкусности и напитки не самое важное. У вас будет уникальная возможность пообщаться с потрясающими музыкантами, хедлайнерами первого дня фестиваля. Это, прежде всего, Евгений Побожий и Антон Давидянц. Конечно же, для любителей выйти на танцпол будет предоставлена такая возможность.