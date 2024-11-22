Аномальное тепло идет в Пермский край из Средиземноморья

Пик потепления на этой неделе в Прикамье придется на воскресенье. Тропическая воздушная масса придет из Средиземноморья. В южных районах днем будет ясная погода, а на севере — облачная. При этом на крайнем северо-западе может пройти дождь, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ. Дневной температурный фон достигнет +3…+6˚, однако рекорд 2008 года будет вряд ли побит.