Аномальное тепло идет в Пермский край из Средиземноморья

Posted 22 ноября, 02:34
Published 22 ноября, 02:34
Modified 22 ноября, 02:36
Updated 22 ноября, 02:36
Пик потепления на этой неделе в Прикамье придется на воскресенье. Тропическая воздушная масса придет из Средиземноморья. В южных районах днем будет ясная погода, а на севере — облачная. При этом на крайнем северо-западе может пройти дождь, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ. Дневной температурный фон достигнет +3…+6˚, однако рекорд 2008 года будет вряд ли побит.
В выходные на севере региона температура воздуха превысит норму как минимум на 10˚, в Перми — в пределах 7-9˚. Сегодня в центральных и южных районах Пермского края прогнозируется прояснение. Днем температура воздуха ожидается от -3˚ до +2˚. К вечеру южный ветер поднимется до 15 м/с. В субботу оттепель до +1…+2˚ снова накроет все Прикамье.
Аномалия закончится в ночь на понедельник 25 ноября. По словам синоптиков, существенно похолодает до -2…-7˚ по краю и до -5˚ в Перми. Оттепели могут остаться только на севере. В последующие дни постепенное похолодание продолжится. Осадков практически не будет. Солнечная погода ожидается на юге региона.