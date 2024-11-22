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Posted 22 ноября, 02:34

Published 22 ноября, 02:34

Modified 22 ноября, 02:36

Updated 22 ноября, 02:36

Самым теплым днем на этой неделе в Прикамье будет воскресенье

Аномальное тепло идет в Пермский край из Средиземноморья

22 ноября 2024, 02:34
Фото: Изображение Midjourney.

Самым теплым днем на этой неделе в Прикамье будет воскресенье

24 ноября температурный фон увеличится на +3…+6˚

Пик потепления на этой неделе в Прикамье придется на воскресенье. Тропическая воздушная масса придет из Средиземноморья. В южных районах днем будет ясная погода, а на севере — облачная. При этом на крайнем северо-западе может пройти дождь, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ. Дневной температурный фон достигнет +3…+6˚, однако рекорд 2008 года будет вряд ли побит.

В выходные на севере региона температура воздуха превысит норму как минимум на 10˚, в Перми — в пределах 7-9˚. Сегодня в центральных и южных районах Пермского края прогнозируется прояснение. Днем температура воздуха ожидается от -3˚ до +2˚. К вечеру южный ветер поднимется до 15 м/с. В субботу оттепель до +1…+2˚ снова накроет все Прикамье.

Аномалия закончится в ночь на понедельник 25 ноября. По словам синоптиков, существенно похолодает до -2…-7˚ по краю и до -5˚ в Перми. Оттепели могут остаться только на севере. В последующие дни постепенное похолодание продолжится. Осадков практически не будет. Солнечная погода ожидается на юге региона.

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#Пермский край#Погода#Оттепель#Прикамье#Синоптики#Температура
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