«Еду по Прикамью, не доеду до конца»: «Втроем» — грустный и веселый ромком

Posted 22 ноября, 06:17
Published 22 ноября, 06:17
Modified 22 ноября, 06:21
Updated 22 ноября, 06:21
Много сейчас в нашем крае снимается кино. Но не в каждом фильме или сериале Пермский край не просто декорация, а именно Пермский край. Один из таких редких случаев — ромком «Втроем» (16+), что вышел в прокат 21 ноября. Григорий Ноговицын побывал на допремьерном спецпоказе фильма и рассказывает, как в этой легкой, нежной и трогательной картине с помощью красот Прикамья рассказывается не только история любви, но и вообще о жизни в глубинке.
Не зря создание трейлера к фильму считается отдельным видом искусства, за достижения в котором даже профессиональные награды дают. Хороший трейлер может сказать о фильме самое важное и послужить его успеху. Неудачный — может похоронить прокат картины.
Трейлер «Втроем» благодаря бодрой нарезке забавных сцен и стандартной веселенькой музычке пересказывает сюжет фильма, обещая легковесную комедию. У главной героини Дарьи (Ирина Старшенбаум) всё хорошо в жизни — хорошая должность в пермском минкульте, жених Дима (Алесь Снопковский), купивший для их будущей семьи квартиру. Вот только Дима оказывается таким маменькиным сынком, что даже предложение делает под присмотром матери.
Не вытерпев этого, Даша уходит от жениха, прихватив с собой фикус по имени Борис (фикус Борис), а на работе от стресса напрашивается в командировку по учреждениям культуры Пермского края. Накануне поездки, выпив в баре (бар «Совесть»), она знакомится с его владельцем Сергеем (Сергей Кузнецов). Он, явно влюбившись в Дашу, едет вместе с ней по краевым ДК, библиотекам и фестивалям. Ха-ха, хи-хи, забавные люди в провинции… и-хи-хи… фестиваль, где кидаются коровьими лепехами, у-тю-тю, ми-ми-ми… в конце они поцелуются. Трейлер обещает нам именно такую незатейливую, глупенькую и легкомысленную историю в духе посредственной комедии, коих у нас клепают пачками, а потом даже участники съемок не могут вспомнить их названия…
И не сказать, что трейлер неправильно пересказывает сюжет. Всё правильно, только продюсерам фильма стоит взять людей, которые монтировали этот ролик, лишить зарплаты и уволить к чертовой матери, с волчьим билетом. Да, «Втроем» — комедия, и да, про любовь. Вот только не легкомысленная посредственная чушь, которую своим бойким монтажом и пошленьким треньканьем описывает трейлер. Нет, это очень проникновенная, нежная и искренняя история о том, что можно просто любить — себя, близких, родной край. И вторую половинку тоже.
Изначально подмороженная девушка Дарья меняется под влиянием тоже не сильно эмоционального, но очень любопытного и нестандартно мыслящего Сергея, который просто показывает ей, сколько тепла и доброты скрыто в людях, для которых местом сбора, общения и веселья в их деревнях и селах становятся учреждения культуры. И хотя оба артиста играют очень сдержанно, химия между Ириной Старшенбаум и Сергеем Кузнецовым возникает очень быстро, в их странные отношения сразу веришь и надеешься, что у них всё будет хорошо. Достигнуто это во многом благодаря очень деликатной режиссуре постановщицы-дебютантки Александры Сарана. В ее бережной работе с героями чувствуется, что в прошлом она была журналисткой и снимала документальное кино.
И, конечно же, отношения героев фильма отлично прописаны — очень живо и смешно. Правда, из трейлера может сложиться впечатление, что юмор тут тоже глупый. Но это очередной недостаток анонсирующего ролика. Внутри фильма все шутки отлично веселят и работают на образ героев. Кроме живого языка, в сценарии еще очень много любви к Пермскому краю, что неудивительно, ведь писали его не чужие нашему региону люди. Основной автор — сценаристка Светлана Штеба, бывшая работница пермского минкульта (что объясняет, откуда такое знакомство с темой). Один из соавторов, и он же продюсер фильма — Евгений Григорьев. Два года назад он снял в Кыну фильм «Подельники» (18+), с которого началась кинокарьера нашего юного земляка Ярослава Могильникова (да, того самого пресловутого Ералаша из «Слова пацана» (18+).
Но еще одно несомненное достоинство режиссерской и сценарной работы в фильме «Втроем» заключается в том, как с бесконечной любовью и пониманием показаны региональные ДК, библиотеки и фестивали. Без какой-либо иронии, стеба и насмешничества над этими явлениями. А ведь так легко потешаться над маленькой библиотекой, куда никто не ходит за неимением новых книг! Или детьми-баянистами, что занимаются в стареньком ДК, или над фестивалем метания коровьих лепешек (да, в фильме практически показан «Веселый коровяк»!). И трудно объяснить, насколько на самом деле важны эти места сбора и такие праздники — то, как они объединяют и искренне радуют людей, живущих в маленьких городках, деревнях и селах (автор этих строк сам вырос в небольшом поселке и знает, насколько это на самом деле ценно).
Авторы фильма справились с этой непростой задачей блестяще, показав именно через людей любовь к их родным местам и культуре. Через то, как дедушка (Сергей Колесов) водит внучек в библиотеку в селе Усьва. Через энергию и заботу организатора фестиваля (артиста Пермского ТЮЗа Валентина Лаптева) ростовых фигур, посикунчиков и того самого метания лепешек, который проходит в Чусовом (здесь немного художественного вымысла, поскольку соревнование проходит в Осинском районе), а также благодаря искреннему монологу о том, как важен для местных пацанов ДК в Кизеле, произнесенный его директором (Евгений Харитонов).
Укрепляет любовь к малой Родине и ее жителям то, в какое время был снят фильм, — ранней осенью, то есть в самое красивое время года на Урале, когда горы и леса окрашены во все оттенки красного и золотого. Опытнейший оператор Алишер Хамидходжаев сумел показать эту красоту так, что от нее захватывает дух.
Фильм оставляет удивительное и странное ощущение — будто его не хватило, что хочется еще немного побыть с этими героями в этих местах. А еще начинает казаться, что не тот фильм назвали «Культурной комедией» (18+). Параллели между этими двумя фильмами, посвященными работникам культуры в Пермском крае, напрашиваются сами собой. И хотя «Культурная комедия» неплохой фильм, но он под завязку набит штампами и шаблонами. А вот «Втроем», наоборот, очень самобытное и искреннее кино, которое говорит о любви, культуре и любви к культуре очень оригинальным, притом жанровым способом. Жаль, что этого не понимали авторы трейлера и представили фильм как банальный и глупый ромком. Остается надеяться, что это не тот случай, когда неудачный трейлер похоронит прокат фильма. Потому что таких светлых, тонких и нежных картин всегда мало, и не хочется, чтобы одна из них пропала в безвестности.