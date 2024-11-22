«Еду по Прикамью, не доеду до конца»: «Втроем» — грустный и веселый ромком

Фильм оставляет удивительное и странное ощущение — будто его не хватило, что хочется еще немного побыть с этими героями в этих местах. А еще начинает казаться, что не тот фильм назвали «Культурной комедией» (18+). Параллели между этими двумя фильмами, посвященными работникам культуры в Пермском крае, напрашиваются сами собой. И хотя «Культурная комедия» неплохой фильм, но он под завязку набит штампами и шаблонами. А вот «Втроем», наоборот, очень самобытное и искреннее кино, которое говорит о любви, культуре и любви к культуре очень оригинальным, притом жанровым способом. Жаль, что этого не понимали авторы трейлера и представили фильм как банальный и глупый ромком. Остается надеяться, что это не тот случай, когда неудачный трейлер похоронит прокат фильма. Потому что таких светлых, тонких и нежных картин всегда мало, и не хочется, чтобы одна из них пропала в безвестности.