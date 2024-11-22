Экс-директора кунгурского муниципального «Водоканала» оставили под арестом

Posted 22 ноября, 07:27
Published 22 ноября, 07:27
Modified 22 ноября, 10:07
Updated 22 ноября, 10:07
Пермский краевой суд сегодня оставил в силе решение Кунгурского суда о продлении содержания под домашним арестом для Андрея Богомолова, бывшего директора кунгурского МУП «Водоканал», сообщили журналисту Properm.ru в инстанции. По ходатайству следствия СКР его оставили под домашним арестом до 15 декабря. Адвокаты Богомолова просили избрать ему более мягкую меру пресечения.
Виновным в совершении преступлений бывший чиновник и полицейский себя не признает. Одновременно он обжалует наложенный на его автомобиль Audi A6. Эта жалоба будет рассмотрена в Пермском краевом суде 3 декабря.
Следствие называет ряд заключенных муниципальным «Водоканалом» со сторонними подрядчиками госконтрактов фиктивными. Деньги якобы перечислялись контрагентам, а на самом деле ремонты водовода вели штатные работники МУП. Так было, считает следствие, и в случае со строительством водовода к поселкам для многодетных семей в Кунгурском районе.
При задержании Богомолова в мае, пресс-служба СУ СКР в официальном пресс-релизе сообщала, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.
В 2018 году главой Кунгура был избран бывший директор МУП «Водоканал» Кунгура Сергей Гордеев. На его пост пришел Дмитрий Арендацкий, но уже в 2020 году его сменил бывший заместитель начальника по административно-хозяйственной и финансовой деятельности управления образования Кунгурского района Андрей Богомолов. До муниципальной службы он руководил городским отделом Госавтоинспекции, после чего занимал пост заместителя начальника. В 2021 году он заявлялся на выборы главы Кунгура, но во второй тур не вышел.