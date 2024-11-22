Экс-директора кунгурского муниципального «Водоканала» оставили под арестом

В 2018 году главой Кунгура был избран бывший директор МУП «Водоканал» Кунгура Сергей Гордеев. На его пост пришел Дмитрий Арендацкий, но уже в 2020 году его сменил бывший заместитель начальника по административно-хозяйственной и финансовой деятельности управления образования Кунгурского района Андрей Богомолов. До муниципальной службы он руководил городским отделом Госавтоинспекции, после чего занимал пост заместителя начальника. В 2021 году он заявлялся на выборы главы Кунгура, но во второй тур не вышел.