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Posted 22 ноября, 12:33

Published 22 ноября, 12:33

Modified 22 ноября, 12:35

Updated 22 ноября, 12:35

Из-за ДТП с автобусом у Кристалла по Компросу образовалась пробка

Из-за ДТП с автобусом у Кристалла по Компросу образовалась пробка

22 ноября 2024, 12:33
Фото: properm.ru.
Сюжет
Кристалл
В ходе ДТП никто не пострадал.

В Перми из-за ДТП с участием автобуса у бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте образовалась пробка, сообщает журналист Properm.ru с места событий.

Ранее в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ» сообщалось, что авария произошла у Пермского краевого центра «Муравейник». По словам местных жителей, грузовик въехал в пассажирский автобус.

В пермском дептрансе корреспонденту Properm.ru сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Ответ от ГАИ Перми на момент публикации еще не поступил.

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#Пермь#Автобус#Компрос#Кристалл#Комсомольский проспект#Пробка#Грузовик#Муравейник#Инцидент
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