Из-за ДТП с автобусом у Кристалла по Компросу образовалась пробка

Posted 22 ноября, 12:33
Published 22 ноября, 12:33
Modified 22 ноября, 12:35
Updated 22 ноября, 12:35
В Перми из-за ДТП с участием автобуса у бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте образовалась пробка, сообщает журналист Properm.ru с места событий.
Ранее в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ» сообщалось, что авария произошла у Пермского краевого центра «Муравейник». По словам местных жителей, грузовик въехал в пассажирский автобус.
В пермском дептрансе корреспонденту Properm.ru сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Ответ от ГАИ Перми на момент публикации еще не поступил.