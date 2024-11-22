Кассация отказалась отменить оправдательный приговор пермскому экс-депутату Белых

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение их) в отношении Белых было возбуждено в июле 2021 года. По версии следствия, он совершил преступления, еще будучи губернатором Кировской области. Но в декабре прошлого года Октябрьский районный суд оправдал пермяка по второму обвинению, а по первому освободил от наказания (срок 2,5 года в колонии), так как истек срок давности. Мужчина вышел на свободу в июне этого года и вернулся домой в Пермь, а в июле Кировский областной суд полностью оправдал экс-чиновника. Сейчас Никита Белых работает заместителем генерального директора по корпоративным вопросам в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».