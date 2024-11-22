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Posted 22 ноября, 04:36

Published 22 ноября, 04:36

Modified 22 ноября, 05:26

Updated 22 ноября, 05:26

Прокуратура не смогла отменить оправдательный приговор пермяку Никите Белых

Кассация отказалась отменить оправдательный приговор пермскому экс-депутату Белых

22 ноября 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney; личная страница Никиты Белых «ВКонтакте».

Прокуратура не смогла отменить оправдательный приговор пермяку Никите Белых

Сейчас экс-политик находится на свободе после отбытия срока за получение взятки.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре не стал отменять постановление апелляционного суда об оправдании бывшего вице-губернатора Пермской области и экс-депутата Заксобрания Никиты Белых. Суд отказался удовлетворять кассационное представление прокуратуры Кировской области, первым обратил внимание «Ъ-Прикамье». По данным на сайте суда, рассмотрение состоялось в минувшую среду, 20 ноября.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение их) в отношении Белых было возбуждено в июле 2021 года. По версии следствия, он совершил преступления, еще будучи губернатором Кировской области. Но в декабре прошлого года Октябрьский районный суд оправдал пермяка по второму обвинению, а по первому освободил от наказания (срок 2,5 года в колонии), так как истек срок давности. Мужчина вышел на свободу в июне этого года и вернулся домой в Пермь, а в июле Кировский областной суд полностью оправдал экс-чиновника. Сейчас Никита Белых работает заместителем генерального директора по корпоративным вопросам в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».

До этого, в 2016 году, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 200 тыс. евро, после чего президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности. В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил мужчину к восьми годам исправительной колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения из мест лишения свободы.

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#Политика#Общество#Суд#Пермь#Никита белых
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