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Posted 22 ноября, 09:13

Published 22 ноября, 09:13

Modified 22 ноября, 09:15

Updated 22 ноября, 09:15

Музей PERMM утром 22 ноября возобновил работу после обысков

Музей PERMM открылся для посетителей после обысков

22 ноября 2024, 09:13
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

Музей PERMM утром 22 ноября возобновил работу после обысков

Сюжет
Permm
В октябре стало известно, что руководство музея подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства.

Музей современного искусства PERMM сегодня, 22 ноября, работает в обычном режиме. Учреждение возобновило работу после проведенных в четверг обысков, пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе краевого Минкульта. Ранее в самом музее комментировали изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.

Вчера, 21 ноября, телеканал РЕН ТВ сообщил, что в PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана (Минюст признал его иностранным агентом, также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Музей был закрыт для посетителей, в его официальном Telegram-канале появилась информация, что он не работает по техническим причинам.

Ранее в суд поступил иск прокуратуры Перми, заподозрившей руководство музея PERMM в конфликте интересов. Соответчиком PERMM по иску выступает преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ и куратор выставок Арсений Сергеев, также являющийся супругом директора учреждения Наили Аллахвердиевой. Музей заключил несколько контрактов с Сергеевым, ранее Properm.ru узнали, что это за контракты.

Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными
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