Музей PERMM открылся для посетителей после обысков

Вчера, 21 ноября, телеканал РЕН ТВ сообщил, что в PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана (Минюст признал его иностранным агентом, также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Музей был закрыт для посетителей, в его официальном Telegram-канале появилась информация, что он не работает по техническим причинам.