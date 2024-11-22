Музей PERMM открылся для посетителей после обысков

Posted 22 ноября, 09:13
Published 22 ноября, 09:13
Modified 22 ноября, 09:15
Updated 22 ноября, 09:15
Музей современного искусства PERMM сегодня, 22 ноября, работает в обычном режиме. Учреждение возобновило работу после проведенных в четверг обысков, пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе краевого Минкульта. Ранее в самом музее комментировали изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.
Вчера, 21 ноября, телеканал РЕН ТВ сообщил, что в PERMM идут обыски по делу галериста Марата Гельмана (Минюст признал его иностранным агентом, также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Музей был закрыт для посетителей, в его официальном Telegram-канале появилась информация, что он не работает по техническим причинам.
Ранее в суд поступил иск прокуратуры Перми, заподозрившей руководство музея PERMM в конфликте интересов. Соответчиком PERMM по иску выступает преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ и куратор выставок Арсений Сергеев, также являющийся супругом директора учреждения Наили Аллахвердиевой. Музей заключил несколько контрактов с Сергеевым, ранее Properm.ru узнали, что это за контракты.