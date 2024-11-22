На месте съемок исторического фильма в центре Перми образовалась яма

Напомним, что летом около пермского театра в центре Перми проходили съемки исторического фильма «Романовы: преданность и предательство». В основе сюжета лежит одноименное произведение Сергея Козлова. В городе снимали эпизоды с братом последнего российского императора Михаилом Романовым и его супругой Натальей Брасовой.