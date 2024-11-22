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Posted 22 ноября, 13:09

Published 22 ноября, 13:09

Modified 22 ноября, 13:11

Updated 22 ноября, 13:11

У Пермского театра оперы и балета провалился люк

На месте съемок исторического фильма в центре Перми образовалась яма

22 ноября 2024, 13:09
Фото: properm.ru.

У Пермского театра оперы и балета провалился люк

Фотографиями пермяки поделились в соцсетях.

Сегодня, 22 ноября, у Пермского театра оперы и балета, со стороны ул. 25 октября провалился люк. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

Фото: ЧП Пермь | новости

В мэрии Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что специалистами ведомства Ленинского района направлены уведомления в сторону ответственных организаций.

Напомним, что летом около пермского театра в центре Перми проходили съемки исторического фильма «Романовы: преданность и предательство». В основе сюжета лежит одноименное произведение Сергея Козлова. В городе снимали эпизоды с братом последнего российского императора Михаилом Романовым и его супругой Натальей Брасовой.

Фото: properm.ru
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#Пермь#Фильм#История#Съемки
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