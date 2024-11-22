На месте съемок исторического фильма в центре Перми образовалась яма

Posted 22 ноября, 13:09
Published 22 ноября, 13:09
Modified 22 ноября, 13:11
Updated 22 ноября, 13:11
Сегодня, 22 ноября, у Пермского театра оперы и балета, со стороны ул. 25 октября провалился люк. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
В мэрии Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что специалистами ведомства Ленинского района направлены уведомления в сторону ответственных организаций.
Напомним, что летом около пермского театра в центре Перми проходили съемки исторического фильма «Романовы: преданность и предательство». В основе сюжета лежит одноименное произведение Сергея Козлова. В городе снимали эпизоды с братом последнего российского императора Михаилом Романовым и его супругой Натальей Брасовой.