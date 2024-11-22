На НРФ’8 были представлены ключевые тенденции отрасли

CEO NMi Group Вероника Северная представила данные всероссийского исследования NMi Group и «Михайлов и Партнёры.Аналитика», в котором приняли участие 1096 представителей микро-, малого и среднего бизнеса. Масштаб и специфика предпринимательской деятельности отличается от крупных брендов, а вот трудности, с которыми столкнулись респонденты, вполне серьезные: в 2024 году 45% — ощутили рост конкуренции, 23% — кадровый голод, а 32% — проблемы поиска возможностей для роста и развития. Несмотря на сложности, МСБ смотрят в будущее с уверенностью. Наблюдается тенденция к сохранению и росту маркетинговых бюджетов: 39% компаний планируют оставить объём неизменным, а 37% даже хотят его увеличить. Продвигаться предпочитают преимущественно в онлайн, с приоритетом на perfomance-инструменты. При этом маркетплейсы для микро- и малого бизнеса — пока лишь точка продаж. Более осознанный выбор с прицелом на построение бренда делает средний бизнес: они продвигаются и умеют оценивать эффективность рекламы в e-com, а 52% задумываются об офлайн-продвижении в охватных медиа. Также все респонденты будут развивать «надбавленную» ценность бизнеса: социально-ответственные проекты, экологическую повестку, бренд рекламодателя и т. д.