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Posted 22 ноября, 11:07

Published 22 ноября, 11:07

Modified 22 ноября, 11:10

Updated 22 ноября, 11:10

До 24 декабря в парках Перми построят ледовые городки за 2,3 млн рублей

На сооружение ледовых городков в парках Перми выделят 2,3 миллиона рублей

22 ноября 2024, 11:07
Фото: properm.ru.

До 24 декабря в парках Перми построят ледовые городки за 2,3 млн рублей

Сюжет
Праздники
Срок выполнения работ — до 24 декабря.

На выполнение работа по устройству новогодних ледовых городков в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах власти выделят в общей сложности более 2,3 млн рублей. Это сумма содержится в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок МАУК «ПермьПарк».

Согласно условиям электронного конкурса ледовые городки появятся в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9), в парке им. Чехова (ул. Репина, 20) и в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106).

Начальная (максимальная) цена контракта для первой закупки составляет 848 тыс. рублей, а для второго и третьего — по 763 тыс. рублей.

Заявки для участия в конкурсе по всем трём объектам принимаются до 28 ноября. Итоги подведут 3 декабря, а срок выполнения работ определен с даты заключения договора по 25 декабря.

15 ноября власти Перми нашли подрядчика на возведение ледового городка на эспланаде. Строительством ледово-развлекательного комплекса займется компания из Екатеринбурга «Это лед».

#Пермь#Праздники
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