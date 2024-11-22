На сооружение ледовых городков в парках Перми выделят 2,3 миллиона рублей

На выполнение работа по устройству новогодних ледовых городков в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах власти выделят в общей сложности более 2,3 млн рублей. Это сумма содержится в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок МАУК «ПермьПарк».