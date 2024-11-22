На сооружение ледовых городков в парках Перми выделят 2,3 миллиона рублей

Posted 22 ноября, 11:07
Published 22 ноября, 11:07
Modified 22 ноября, 11:10
Updated 22 ноября, 11:10
На выполнение работа по устройству новогодних ледовых городков в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах власти выделят в общей сложности более 2,3 млн рублей. Это сумма содержится в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок МАУК «ПермьПарк».
Согласно условиям электронного конкурса ледовые городки появятся в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9), в парке им. Чехова (ул. Репина, 20) и в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106).
Начальная (максимальная) цена контракта для первой закупки составляет 848 тыс. рублей, а для второго и третьего — по 763 тыс. рублей.
Заявки для участия в конкурсе по всем трём объектам принимаются до 28 ноября. Итоги подведут 3 декабря, а срок выполнения работ определен с даты заключения договора по 25 декабря.
15 ноября власти Перми нашли подрядчика на возведение ледового городка на эспланаде. Строительством ледово-развлекательного комплекса займется компания из Екатеринбурга «Это лед».