На улице Окулова в ДТП пострадал 28-летний пермяк

В Госавтоинспекции Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, инцидент произошел в 7:15. Предварительно, по ул. Окулова со стороны ул. Петропавловская УАЗ 315196 двигался под управлением 59-летнего водителя, который около дома Nº181 на ул. Монастырская при повороте налево не уступил двигающейся по встречке «Ладе Калине». В результате машины столкнулись. За рулем легковушки был 28-летний водитель.