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Posted 22 ноября, 09:01

Published 22 ноября, 09:01

Modified 22 ноября, 09:03

Updated 22 ноября, 09:03

На улице Окулова в ДТП пострадал 28-летний пермяк

На улице Окулова в ДТП пострадал 28-летний пермяк

22 ноября 2024, 09:01
Фото: ЧП Пермь.
По факту ДТП проводится проверка.

Сегодня, 22 ноября, в Перми на перекрестке ул. Окулова и Дзержинского произошло ДТП с участием УАЗа. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

В Госавтоинспекции Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, инцидент произошел в 7:15. Предварительно, по ул. Окулова со стороны ул. Петропавловская УАЗ 315196 двигался под управлением 59-летнего водителя, который около дома Nº181 на ул. Монастырская при повороте налево не уступил двигающейся по встречке «Ладе Калине». В результате машины столкнулись. За рулем легковушки был 28-летний водитель.

В результате автоаварии водитель «Лады» был госпитализирован. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#Авария#Улица окулова#Петропавловская улица#УАЗ 315196
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