На улице Окулова в ДТП пострадал 28-летний пермяк

Posted 22 ноября, 09:01
Published 22 ноября, 09:01
Modified 22 ноября, 09:03
Updated 22 ноября, 09:03
Сегодня, 22 ноября, в Перми на перекрестке ул. Окулова и Дзержинского произошло ДТП с участием УАЗа. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
В Госавтоинспекции Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, инцидент произошел в 7:15. Предварительно, по ул. Окулова со стороны ул. Петропавловская УАЗ 315196 двигался под управлением 59-летнего водителя, который около дома Nº181 на ул. Монастырская при повороте налево не уступил двигающейся по встречке «Ладе Калине». В результате машины столкнулись. За рулем легковушки был 28-летний водитель.
В результате автоаварии водитель «Лады» был госпитализирован. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.