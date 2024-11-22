Назначен новый генеральный директор крупнейшей энергетической компании Прикамья

Posted 22 ноября, 14:27
Published 22 ноября, 14:27
Modified 22 ноября, 14:29
Updated 22 ноября, 14:29
Дмитрий Воденников назначен генеральным директором ПАО «Россети Урал». Решение принял Совет директоров компании на заседании 21 ноября, сообщает пресс-служба компании.
Ранее Дмитрий Воденников занимал руководящие посты в ПАО «ФСК ЕЭС» (в настоящее время — ПАО «Россети») и возглавлял крупнейший филиал ПАО «Россети Московский регион» — «Московские кабельные сети».
Стаж Дмитрия Воденникова в энергетике составляет почти 30 лет. Он окончил Курганский государственный университет, карьеру в отрасли начал в «Курганэнерго». В дальнейшем многие годы работал в Магистральных электрических сетях Западной Сибири, а в 2015–2017 возглавлял другой филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Сибири.
В июне 2017 года Дмитрий Воденников был назначен заместителем председателя правления — главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС». В 2020 году он перешел в ПАО «Россети Московский регион» и стал директором филиала «Московские кабельные сети».
21 августа Минобрнауки назначило на пост ректора ПГНИУ Игоря Германова. Он возглавлял вуз как исполняющий обязанности с 1 февраля 2023 года, после отставки Дмитрия Красильникова.