Назначен новый генеральный директор крупнейшей энергетической компании Прикамья

Стаж Дмитрия Воденникова в энергетике составляет почти 30 лет. Он окончил Курганский государственный университет, карьеру в отрасли начал в «Курганэнерго». В дальнейшем многие годы работал в Магистральных электрических сетях Западной Сибири, а в 2015–2017 возглавлял другой филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Сибири.