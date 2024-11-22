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Posted 22 ноября, 10:01

Published 22 ноября, 10:01

Modified 22 ноября, 10:03

Updated 22 ноября, 10:03

МЧС Пермского края предупреждает водителей и пешеходов о гололедице

«Отлично падается». МЧС предупредило пермяков о гололедице

22 ноября 2024, 10:01
Фото: 1MI.

МЧС Пермского края предупреждает водителей и пешеходов о гололедице

Ведомство напоминает, что в такую погоду следует быть предельно острожным.

В субботу, 23 ноября, в Прикамье прогнозируется гололедица. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

В этот день из-за погодных условий могут обрываться провода, происходить аварии на системах ЖКХ, пробки, а также увеличиться количество аварий.

Экстренная служба советует пермякам по возможности избегать линий электропередач, соблюдать правила пожарной безопасности и дорожного движения. В случае ЧП рекомендуется позвонить МЧС: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона.

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#Пожарная безопасность#Аварии#Гололедица#Прикамье#Пробки#Дорожное движение#Метеорология#Линии электропередач
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