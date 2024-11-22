«Отлично падается». МЧС предупредило пермяков о гололедице

Posted 22 ноября, 10:01
Published 22 ноября, 10:01
Modified 22 ноября, 10:03
Updated 22 ноября, 10:03
В субботу, 23 ноября, в Прикамье прогнозируется гололедица. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
В этот день из-за погодных условий могут обрываться провода, происходить аварии на системах ЖКХ, пробки, а также увеличиться количество аварий.
Экстренная служба советует пермякам по возможности избегать линий электропередач, соблюдать правила пожарной безопасности и дорожного движения. В случае ЧП рекомендуется позвонить МЧС: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона.