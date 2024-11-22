Пермская компания утаила от трудовой инспекции смерть работника

Posted 22 ноября, 06:21
Published 22 ноября, 06:21
Modified 22 ноября, 06:23
Updated 22 ноября, 06:23
Компания в Прикамье скрыла смерть работника. Сотрудники правоохранительных органов сообщили Госинспекции труда Пермского края, что 15 ноября текущего года во время поездки в прицепе трактора работник ООО «Кэпитал-Авто» выпал из прицепа. Мужчина получил смертельные травмы.
Проверка показала, что работодатель не уведомил трудовую инспекцию о несчастном случае со смертельным исходом в установленный срок. Таким образом, «Кэпитал-Авто» нарушил трудовое законодательство.
Региональная инспекция труда организовала самостоятельное расследование инцидента. По его итогам будут приняты меры административного характера. Кроме того, как поясняет пресс-служба трудинспекции, материалы расследования гибели работника направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.