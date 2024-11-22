Пермская компания утаила от трудовой инспекции смерть работника

Региональная инспекция труда организовала самостоятельное расследование инцидента. По его итогам будут приняты меры административного характера. Кроме того, как поясняет пресс-служба трудинспекции, материалы расследования гибели работника направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.