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Posted 22 ноября, 06:21

Published 22 ноября, 06:21

Modified 22 ноября, 06:23

Updated 22 ноября, 06:23

Компания скрыла от трудовой инспекции Прикамья гибель сотрудника

Пермская компания утаила от трудовой инспекции смерть работника

22 ноября 2024, 06:21
Фото: fusionbrain.ai.

Компания скрыла от трудовой инспекции Прикамья гибель сотрудника

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Компания в Прикамье скрыла смерть работника. Сотрудники правоохранительных органов сообщили Госинспекции труда Пермского края, что 15 ноября текущего года во время поездки в прицепе трактора работник ООО «Кэпитал-Авто» выпал из прицепа. Мужчина получил смертельные травмы.

Проверка показала, что работодатель не уведомил трудовую инспекцию о несчастном случае со смертельным исходом в установленный срок. Таким образом, «Кэпитал-Авто» нарушил трудовое законодательство.

Региональная инспекция труда организовала самостоятельное расследование инцидента. По его итогам будут приняты меры административного характера. Кроме того, как поясняет пресс-служба трудинспекции, материалы расследования гибели работника направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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