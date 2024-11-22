Пермский общественник вымогал у владельца нелегальных казино более 600 тысяч рублей

Posted 22 ноября, 09:03
Published 22 ноября, 09:03
Modified 22 ноября, 10:28
Updated 22 ноября, 10:28
Судья Свердловского районного суда Юлия Трошева получила на рассмотрение уголовное дело о вымогательстве денег у руководителей АО «СпортБет». Как известно из материалов дела, руководитель АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» («ОЭБиГК») Дмитрий Печенкин в общем требовал от организаторов спортивных ставок не менее 675 тыс. рублей.
Сегодня о завершении расследования второго уголовного дела в отношении Печенкина сообщили одновременно пресс-службы прокуратуры, следкома и полиции. Как указывается в официальных релизах, в 2022 году начальник некоммерческой организации, осуществлявшей деятельность по организации и проведению общественно-профилактических мероприятий по пресечению нарушений закона, получил от администратора и управляющего незаконных игорных заведений 300 тыс. рублей за неисполнение взятых на себя полномочий по пресечению нелегальной игорной деятельности и несообщение информации о них в правоохранительные органы. В этом случае речь идет о вымогательстве подкупа у владельца сети незаконных казино Валерия Благиных.
Как указывают в пресс-службе главка полиции, для устрашения владельцев подпольных казино Печенкин вел страницы в социальных сетях, в которых регулярно публиковал материалы про незаконный бизнес.
По данным прокуратуры Пермского края, в 2023–2024 годах обвиняемый получил от иного юридического лица — АО «СпортБэт» — 375 тыс. рублей, угрожая в случае отказа сообщить в органы внутренних дел заведомо ложную информацию о незаконной деятельности организации.
Изначально общественник был уличён в получении коммерческого подкупа от Благиных, осужденного за организацию четырёх нелегальных игровых клубов в Перми. Он в октябре был приговорен к двум годам условного лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Также суд обязал его вернуть государству 26,04 млн рублей, полученных от деятельности незаконных игорных клубов.
Как считает следствие, с марта по август 2022 года Печенкин ежемесячно вымогал у организаторов нелегальных казино деньги за то, что он не будет передавать информацию о них в правоохранительные органы. Дмитрий Печёнкин находится под стражей с 8 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия, в крупном размере).
Руководитель АНО «ОЭБиГК» использовал свой общественный статус для вымогательства у организаторов теневого игорного бизнеса. Так, в обмен на от Благиных он обещал не сообщать в правоохранительные органы о том, что обнаружил четыре его казино. Известно, что Благиных заключил с прокуратурой досудебное соглашение и дал показания на Печенкина.