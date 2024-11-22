Пермский общественник вымогал у владельца нелегальных казино более 600 тысяч рублей

Сегодня о завершении расследования второго уголовного дела в отношении Печенкина сообщили одновременно пресс-службы прокуратуры, следкома и полиции. Как указывается в официальных релизах, в 2022 году начальник некоммерческой организации, осуществлявшей деятельность по организации и проведению общественно-профилактических мероприятий по пресечению нарушений закона, получил от администратора и управляющего незаконных игорных заведений 300 тыс. рублей за неисполнение взятых на себя полномочий по пресечению нелегальной игорной деятельности и несообщение информации о них в правоохранительные органы. В этом случае речь идет о вымогательстве подкупа у владельца сети незаконных казино Валерия Благиных.