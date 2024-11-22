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Posted 22 ноября, 09:41

Published 22 ноября, 09:41

Modified 22 ноября, 09:43

Updated 22 ноября, 09:43

Пермяк через суд взыскал с работодателя задолженность по зарплате в 1,4 млн. руб

Пермяк-вахтовик отсудил у работодателя почти 1,4 миллиона рублей

22 ноября 2024, 09:41
Фото: 1MI.

Пермяк через суд взыскал с работодателя задолженность по зарплате в 1,4 млн. руб

Мужчине два года не насчитывали северные надбавки.

Пермяк через суд взыскал с работодателя задолженность по заработной плате в размере более 1 млн. рублей. Подробности сообщают в краевой Госинспекции труда.

Работник ООО «Химпром» обратился в суд из-за невыплаты северной надбавки и районного коэффициента к зарплате за два года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, при начислении работнику заработной платы без учета северной надбавки в период с 16 февраля 2018 года по 28 февраля 2020 года в связи с тем, что программа 1С-Бухгалтерия, установленная в главном офисе предприятия в Перми не предусматривала начисление северной надбавки к заработной плате сотрудников, работающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Так, Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры постановил взыскать с ООО «Химпром» в пользу работника задолженность по заработной плате в размере более 1 млн 398 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Пермская компания не выплатила своему работнику окончательный расчет при увольнении в размере более 400 тысяч, это выяснилось в результате проверки прокуратуры. Сейчас мужчина находится на СВО.

#Экономика#Пермь#Зарплата
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