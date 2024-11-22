Пермяк-вахтовик отсудил у работодателя почти 1,4 миллиона рублей

Работник ООО «Химпром» обратился в суд из-за невыплаты северной надбавки и районного коэффициента к зарплате за два года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, при начислении работнику заработной платы без учета северной надбавки в период с 16 февраля 2018 года по 28 февраля 2020 года в связи с тем, что программа 1С-Бухгалтерия, установленная в главном офисе предприятия в Перми не предусматривала начисление северной надбавки к заработной плате сотрудников, работающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.