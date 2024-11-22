Пермяка с экстремистскими татуировками задержали в Сочи

Posted 22 ноября, 13:40
Published 22 ноября, 13:40
Modified 22 ноября, 13:42
Updated 22 ноября, 13:42
Пермяка с экстремистскими татуировками задержали оперативники пункта полиции сочинского микрорайона Хоста. Об этом сообщает пресс-служба полиции города-курорта.
38-летнего ранее судимого жителя Пермского края, который ходил в футболке с коротким рукавом, демонстрируя татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики, полицейские заметили на улице Платановой.
В отношении гостя города был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Суд ему назначил четверо суток ареста.
Сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю на днях пресекли деятельность сторонника международной террористической организации.