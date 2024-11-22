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Posted 22 ноября, 13:40

Published 22 ноября, 13:40

Modified 22 ноября, 13:42

Updated 22 ноября, 13:42

В Сочи жителю Прикамья за татуировки дали четверо суток

Пермяка с экстремистскими татуировками задержали в Сочи

22 ноября 2024, 13:40
Фото: 1MI.

В Сочи жителю Прикамья за татуировки дали четверо суток

Сюжет
Экстремизм
Мужчина решением суда арестован на четверо суток.

Пермяка с экстремистскими татуировками задержали оперативники пункта полиции сочинского микрорайона Хоста. Об этом сообщает пресс-служба полиции города-курорта.

38-летнего ранее судимого жителя Пермского края, который ходил в футболке с коротким рукавом, демонстрируя татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики, полицейские заметили на улице Платановой.

В отношении гостя города был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Суд ему назначил четверо суток ареста.

Сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю на днях пресекли деятельность сторонника международной террористической организации.

Фото: Полиция Сочи
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#Общество#Экстремизм#Экстремисты
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