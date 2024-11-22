Пермякам не давало спать «Чудо»

Надзорное ведомство выдало предписание ООО «АМП „Смарт Групп“ об устранении нарушений. Однако в установленный срок этого не было сделано. На суде представитель административного органа и потерпевшие просили привлечь владельца заведения к ответственности. Защитник привлекаемого попросил ограничить наказание штрафом.