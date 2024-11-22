Пермякам не давало спать «Чудо»

Posted 22 ноября, 09:39
Published 22 ноября, 09:39
Modified 22 ноября, 11:32
Updated 22 ноября, 11:32
В Дзержинском районе Перми на 30 дней закрыли пекарню на ул. Мильчакова, 14, сообщили в пресс-службе краевого суда. Заведение открыли в жилом доме в прошлом году.
Жители многоквартирного дома стали жаловаться на шум и запахи в своих квартирах. Во время проверки сотрудники Роспотребнадхора обнаружили, что в некоторых квартирах уровень звукового давления превышает допустимые нормы.
Надзорное ведомство выдало предписание ООО «АМП „Смарт Групп“ об устранении нарушений. Однако в установленный срок этого не было сделано. На суде представитель административного органа и потерпевшие просили привлечь владельца заведения к ответственности. Защитник привлекаемого попросил ограничить наказание штрафом.
Дзержинский райсуд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения (ст. 6.6 КоАП РФ). Деятельность пекарни приостановлена на 30 суток с 14 ноября. Документ пока не вступил в силу.
По данным Rusprofile, руководителем ООО «АМП „Смарт Групп“ является Ирина Новикова. В 2023 году выручка организации составила 178 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей. Основной вид деятельности компании — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
Судя по картам 2ГИС, речь идет о пекарне «Чудо».