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Posted 22 ноября, 09:39

Published 22 ноября, 09:39

Modified 22 ноября, 11:32

Updated 22 ноября, 11:32

В Дзержинском районе Перми из-за шума закрыли пекарню в жилом доме

Пермякам не давало спать «Чудо»

22 ноября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney.

В Дзержинском районе Перми из-за шума закрыли пекарню в жилом доме

Речь идет о пекарне «Чудо».

В Дзержинском районе Перми на 30 дней закрыли пекарню на ул. Мильчакова, 14, сообщили в пресс-службе краевого суда. Заведение открыли в жилом доме в прошлом году.

Жители многоквартирного дома стали жаловаться на шум и запахи в своих квартирах. Во время проверки сотрудники Роспотребнадхора обнаружили, что в некоторых квартирах уровень звукового давления превышает допустимые нормы.

Надзорное ведомство выдало предписание ООО «АМП „Смарт Групп“ об устранении нарушений. Однако в установленный срок этого не было сделано. На суде представитель административного органа и потерпевшие просили привлечь владельца заведения к ответственности. Защитник привлекаемого попросил ограничить наказание штрафом.

Дзержинский райсуд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения (ст. 6.6 КоАП РФ). Деятельность пекарни приостановлена на 30 суток с 14 ноября. Документ пока не вступил в силу.

По данным Rusprofile, руководителем ООО «АМП „Смарт Групп“ является Ирина Новикова. В 2023 году выручка организации составила 178 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей. Основной вид деятельности компании — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Судя по картам 2ГИС, речь идет о пекарне «Чудо».

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