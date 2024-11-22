Пермяки в «кривом зеркале» выборов Америки, или Почему мы так много обсуждали Трампа

Тем более, что обычными гостями в те годы в Перми были заокеанские политики, бизнесмены и проповедники. В 2005 году прилетел даже будущий президент США Барак Обама (тогда — сенатор от штата Иллинойс). Впрочем, его визит в составе контрольной комиссии за уничтожением ядерного оружия прошел совершенно незамеченным. Городская легенда гласит, что на обратном пути в аэропорту американцев задержали пограничники, пожелавшие осмотреть самолет. Обаме, в ожидании вылета, якобы пришлось пить водку в местном буфете — однако буфетчица, бывшая свидетелем этого, до сих пор не нашлась, хотя бы могла стать звездой, раздавая интервью всем телекомпаниям мира.