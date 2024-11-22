properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:18

Published 22 ноября, 09:18

Modified 22 ноября, 09:20

Updated 22 ноября, 09:20

Пермяки в «кривом зеркале» выборов Америки, или Почему мы так много обсуждали Трампа

Пермяки в «кривом зеркале» выборов Америки, или Почему мы так много обсуждали Трампа

22 ноября 2024, 09:18
Фото: properm.ru.
Пермский край занял «почетное» третье место среди регионов России по активности обсуждения в соцсетях выборов президента США. С чего бы это? Уж не потому ли, что отдельно взятое Прикамье в разные времена нередко называли «русской Америкой»?

Интерес, проявленный жителями Пермского края к заокеанским выборам, во многом объясним особым «пермским» взглядом на окружающий мир. В типичном менталитете пермяка (зачастую — человека не просто образованного, а гуманитария, благодаря обилию вузов и СМИ) причудливо сочетаются обычное любопытство сразу ко всем странам и континентам с «простым» ежедневным интересом к значимым политическим событиям и новостям. Подобно Чичикову, пермяк средней руки, легко может сказать, отвечая на совет какого-нибудь местного Собакевича, не советующего ехать в гости к Плюшкину: «Я спрашиваю дорогу не оттого, что собираюсь поехать, а лишь потому, что питаю склонность к познанию всякого рода мест».

Впрочем, еще в ХIХ веке многие публицисты, в плане экономического развития, совсем не шутя, сравнивали Пермскую губернию с Североамериканскими Соединенными Штатами. Мамин-Сибиряк писал, что Урал станет «русской Америкой», благодаря своей промышленности, развитому духу предпринимательства и конкуренции. В начале ХХ столетия Пермь, действительно, внешне напоминала какой-нибудь американский город на Миссисипи: процветающие пароходные компании, строительство железных дорог, одно из самых «демократичных» местных самоуправлений (земств), «прогрессивные» губернаторы вроде сторонников столыпинских преобразований Александра Болотова и Ивана Кошко.

Все это создало хорошо удобренную почву для создания и развития общественных инициатив, «золотые месяцы» которых пришлись на весну-лето 1917 года, время после Февральской революции в России. Потом наступил семидесятилетний «перерыв на советскую власть», когда Прикамье стало закрытым регионом и считалось «политическим болотом», даже по меркам «развитого социализма».

Завтрак губернатора А. В. Болотова (в центре) во время стоянки на Печорском волоке (сухопутном перешейке между системами вод рек Камы и Печоры) во время ознакомительной поездки по Пермской губернииЗавтрак губернатора А. В. Болотова (в центре) во время стоянки на Печорском волоке (сухопутном перешейке между системами вод рек Камы и Печоры) во время ознакомительной поездки по Пермской губернии
Завтрак губернатора А. В. Болотова (в центре) во время стоянки на Печорском волоке (сухопутном перешейке между системами вод рек Камы и Печоры) во время ознакомительной поездки по Пермской губернии. Фото: Личныхе фонды Государственного архива Пермского края

Но, кажется, все-таки существует некий незримый «ген» общественной традиции, который способен проявить себя спустя поколения. После горбачевской перестройки Пермская область словно скинула с себя мертвую дрему, и «вспомнила» традиции предреволюционного «недоразвитого капитализма».

В 1990 годы Прикамье стало одним из регионов-лидеров по «яркости» политической, общественной, культурной и религиозной жизни. Экономисту Александру Аузану приписывают слова, якобы им сказанные в 2001 году: «Если географическая столица России — Москва, культурная — Петербург, то столица гражданского общества — Пермь». Вряд ли сегодня стоит спорить, насколько, даже тогда, была объективна эта оценка. Важно, что в 1990-е — начале 2000-х годов общественная жизнь на Западном Урале, на самом деле, «кипела» во всех ее видах — от политики до рок-н-ролла. Массовое распространение видео и интернета, новая волна интереса к американскому кино, музыке, и (в среде местных интеллектуалов) — к заокеанской политической традиции, вновь породили волну достаточно неуклюжих сравнений «отдельно взятого Прикамья» с Америкой.

Тем более, что обычными гостями в те годы в Перми были заокеанские политики, бизнесмены и проповедники. В 2005 году прилетел даже будущий президент США Барак Обама (тогда — сенатор от штата Иллинойс). Впрочем, его визит в составе контрольной комиссии за уничтожением ядерного оружия прошел совершенно незамеченным. Городская легенда гласит, что на обратном пути в аэропорту американцев задержали пограничники, пожелавшие осмотреть самолет. Обаме, в ожидании вылета, якобы пришлось пить водку в местном буфете — однако буфетчица, бывшая свидетелем этого, до сих пор не нашлась, хотя бы могла стать звездой, раздавая интервью всем телекомпаниям мира.

Барак Обама внутри корпуса ракеты.Барак Обама внутри корпуса ракеты.

Впрочем, вскоре стало ясно, что отдельные внешние сходства общественной и культурной жизни вовсе не означают тождества внутренней сущности. Пермяк, напевающий про себя какую-нибудь популярную песенку Элвиса Пресли или Guns N’ Roses, не становится от этого «внутренним американцем», не усваивает присущие заокеанским жителям черты менталитета — такие, например, как оптимизм, индивидуализм и деловитость, даже в мелочах. В этом смысле, пермякам логичнее было бы напевать строки песни наших земляков, музыкантов из группы «Наутилус Помпилиус»: «Гуд-бай Америка… Мне стали слишком малы твои тертые джинсы»…

Открытость пермяков к внешнему миру и, пусть неудачная порой, склонность к глобальным обобщениям, все равно будут заставлять пермских обитателей «всемирной паутины» жадно впитывать новую информацию и сравнивать «себя» с «американцами». Просто потому, что это интересно.

Ну, а в связи с последним оглушительным успехом республиканской партии США на выборах, наверняка, многие пермские интеллектуалы, почесав себе затылок и сделав умственное усилие, найдут, что в идеологии республиканцев есть масса «близких нам» моментов — здоровый консерватизм в отстаивании традиционных ценностей, приверженность патриотической повестке, ужесточение борьбы с нелегальной иммиграцией. Ну, а если «копнуть» глубже в историю — именно республиканская партия, в средине позапрошлого века, подняла знамя борьбы с рабовладением в южных штатах. Это тоже не может не вызвать симпатию у каждого современного, истинно прогрессивного пермяка!

47-й избранный президент США Дональд Трамп47-й избранный президент США Дональд Трамп
47-й избранный президент США Дональд Трамп. Фото: Justin Sullivan. Getty Images

Кстати, даже в последнем издании «Большой советской энциклопедии» («брежневской»), как это ни странно, нашлись добрые слова о партии Ричарда Никсона и Джеральда Форда: «В начале 70-х гг. в условиях изменяющегося соотношения сил в мире в пользу социализма руководство партии проявило реалистический подход к вопросам советско-американских отношений, что позволило провести ряд мер по улучшению отношений между США и СССР». Так что, все новое — это хорошо забытое старое. Или, не очень старое, и даже еще не совсем забытое!

Стоит ли удивляться, что значительная часть пермяков, принимавших участие в опросах телеграмм-каналов накануне ноябрьских выборов 2024 года в США, — на вопрос, «кого бы вы поддержали, Трампа или Харрис», многие ответили, что Трампа! Например, в телеграмм-канале Properm.ru, 67% пермяков выразили симпатию Трампу и 33% — Харрис!

Ясно ведь, это — вовсе не из-за того, что многие пермские интеллектуалы симпатизируют республиканской партии США. Просто — они Большую советскую энциклопедию читали! Ну и приколов, тоже, не чужды…

Анатолий Москвин для Properm.ru.

#Пермский край#Дональд трамп#Барак обама#Президент США#Джо Байден#Республиканская партия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика