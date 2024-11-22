Пермяки в «кривом зеркале» выборов Америки, или Почему мы так много обсуждали Трампа

Posted 22 ноября, 09:18
Published 22 ноября, 09:18
Modified 22 ноября, 09:20
Updated 22 ноября, 09:20
Интерес, проявленный жителями Пермского края к заокеанским выборам, во многом объясним особым «пермским» взглядом на окружающий мир. В типичном менталитете пермяка (зачастую — человека не просто образованного, а гуманитария, благодаря обилию вузов и СМИ) причудливо сочетаются обычное любопытство сразу ко всем странам и континентам с «простым» ежедневным интересом к значимым политическим событиям и новостям. Подобно Чичикову, пермяк средней руки, легко может сказать, отвечая на совет какого-нибудь местного Собакевича, не советующего ехать в гости к Плюшкину: «Я спрашиваю дорогу не оттого, что собираюсь поехать, а лишь потому, что питаю склонность к познанию всякого рода мест».
Впрочем, еще в ХIХ веке многие публицисты, в плане экономического развития, совсем не шутя, сравнивали Пермскую губернию с Североамериканскими Соединенными Штатами. Мамин-Сибиряк писал, что Урал станет «русской Америкой», благодаря своей промышленности, развитому духу предпринимательства и конкуренции. В начале ХХ столетия Пермь, действительно, внешне напоминала какой-нибудь американский город на Миссисипи: процветающие пароходные компании, строительство железных дорог, одно из самых «демократичных» местных самоуправлений (земств), «прогрессивные» губернаторы вроде сторонников столыпинских преобразований Александра Болотова и Ивана Кошко.
Все это создало хорошо удобренную почву для создания и развития общественных инициатив, «золотые месяцы» которых пришлись на весну-лето 1917 года, время после Февральской революции в России. Потом наступил семидесятилетний «перерыв на советскую власть», когда Прикамье стало закрытым регионом и считалось «политическим болотом», даже по меркам «развитого социализма».
Но, кажется, все-таки существует некий незримый «ген» общественной традиции, который способен проявить себя спустя поколения. После горбачевской перестройки Пермская область словно скинула с себя мертвую дрему, и «вспомнила» традиции предреволюционного «недоразвитого капитализма».
В 1990 годы Прикамье стало одним из регионов-лидеров по «яркости» политической, общественной, культурной и религиозной жизни. Экономисту Александру Аузану приписывают слова, якобы им сказанные в 2001 году: «Если географическая столица России — Москва, культурная — Петербург, то столица гражданского общества — Пермь». Вряд ли сегодня стоит спорить, насколько, даже тогда, была объективна эта оценка. Важно, что в 1990-е — начале 2000-х годов общественная жизнь на Западном Урале, на самом деле, «кипела» во всех ее видах — от политики до рок-н-ролла. Массовое распространение видео и интернета, новая волна интереса к американскому кино, музыке, и (в среде местных интеллектуалов) — к заокеанской политической традиции, вновь породили волну достаточно неуклюжих сравнений «отдельно взятого Прикамья» с Америкой.
Тем более, что обычными гостями в те годы в Перми были заокеанские политики, бизнесмены и проповедники. В 2005 году прилетел даже будущий президент США Барак Обама (тогда — сенатор от штата Иллинойс). Впрочем, его визит в составе контрольной комиссии за уничтожением ядерного оружия прошел совершенно незамеченным. Городская легенда гласит, что на обратном пути в аэропорту американцев задержали пограничники, пожелавшие осмотреть самолет. Обаме, в ожидании вылета, якобы пришлось пить водку в местном буфете — однако буфетчица, бывшая свидетелем этого, до сих пор не нашлась, хотя бы могла стать звездой, раздавая интервью всем телекомпаниям мира.
Впрочем, вскоре стало ясно, что отдельные внешние сходства общественной и культурной жизни вовсе не означают тождества внутренней сущности. Пермяк, напевающий про себя какую-нибудь популярную песенку Элвиса Пресли или Guns N’ Roses, не становится от этого «внутренним американцем», не усваивает присущие заокеанским жителям черты менталитета — такие, например, как оптимизм, индивидуализм и деловитость, даже в мелочах. В этом смысле, пермякам логичнее было бы напевать строки песни наших земляков, музыкантов из группы «Наутилус Помпилиус»: «Гуд-бай Америка… Мне стали слишком малы твои тертые джинсы»…
Открытость пермяков к внешнему миру и, пусть неудачная порой, склонность к глобальным обобщениям, все равно будут заставлять пермских обитателей «всемирной паутины» жадно впитывать новую информацию и сравнивать «себя» с «американцами». Просто потому, что это интересно.
Ну, а в связи с последним оглушительным успехом республиканской партии США на выборах, наверняка, многие пермские интеллектуалы, почесав себе затылок и сделав умственное усилие, найдут, что в идеологии республиканцев есть масса «близких нам» моментов — здоровый консерватизм в отстаивании традиционных ценностей, приверженность патриотической повестке, ужесточение борьбы с нелегальной иммиграцией. Ну, а если «копнуть» глубже в историю — именно республиканская партия, в средине позапрошлого века, подняла знамя борьбы с рабовладением в южных штатах. Это тоже не может не вызвать симпатию у каждого современного, истинно прогрессивного пермяка!
Кстати, даже в последнем издании «Большой советской энциклопедии» («брежневской»), как это ни странно, нашлись добрые слова о партии Ричарда Никсона и Джеральда Форда: «В начале 70-х гг. в условиях изменяющегося соотношения сил в мире в пользу социализма руководство партии проявило реалистический подход к вопросам советско-американских отношений, что позволило провести ряд мер по улучшению отношений между США и СССР». Так что, все новое — это хорошо забытое старое. Или, не очень старое, и даже еще не совсем забытое!
Стоит ли удивляться, что значительная часть пермяков, принимавших участие в опросах телеграмм-каналов накануне ноябрьских выборов 2024 года в США, — на вопрос, «кого бы вы поддержали, Трампа или Харрис», многие ответили, что Трампа! Например, в телеграмм-канале Properm.ru, 67% пермяков выразили симпатию Трампу и 33% — Харрис!
Ясно ведь, это — вовсе не из-за того, что многие пермские интеллектуалы симпатизируют республиканской партии США. Просто — они Большую советскую энциклопедию читали! Ну и приколов, тоже, не чужды…
Анатолий Москвин для Properm.ru.