Предприятия Пермского края представят на ПИПФ новые разработки для ведущих холдингов

На круглый стол «Опыт промышленной кооперации в Пермском крае. Решения по созданию запасных частей. Реверс-инжиниринг» 28 ноября пригласили специалистов всех отраслей промышленности. На нем обсудят импортозамещение и использование передовых технологий, например, 3D-сканирования, для производства и усовершенствования запасных деталей. Спикеры презентуют примеры успешного применения реверс-инжиниринга в разных отраслях, а также современные инструменты и способы анализа материалов, что нужно для эффективного решения задач по производству аналогов зарубежной продукции. Чтобы стать участником мероприятий ПИПФ, нужно пройти регистрацию на сайте форума.