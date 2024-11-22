Предприятия Пермского края представят на ПИПФ новые разработки для ведущих холдингов

Posted 22 ноября, 08:45
Published 22 ноября, 08:45
Modified 22 ноября, 08:55
Updated 22 ноября, 08:55
В культурно-выставочном центре «Пермь Экспо» на Пермском инженерно-промышленного форуме (ПИПФ) пройдет свыше 45 круглых столов, пленарных сессий, дискуссий и научно-технических советов с представителями ключевых отраслей промышленности Прикамья и России. В планах ПИПФ содержится 13 мероприятий по промышленному сотрудничеству с участием семи отечественных и международных холдингов. Масштабное событие состоится в КВЦ через неделю — 28 и 29 ноября.
29 ноября на ПИПФ пройдет круглый стол «Отечественные технологии для предприятий горнодобывающей отрасли», пояснили в пресс-службе правительства Пермского края. Участники делового мероприятия презентуют разработки, созданные для оптимизации процессов в горной промышленности, увеличения эффективности и безопасности горных работ. Доклады для специалистов ведущих предприятий отрасли, в том числе ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-УКК» и АО «ВКК», озвучат представители компаний Прикамья. Круглый стол актуален для директоров и специалистов компаний по разработке и поставкам оборудования и программного обеспечения для горной отрасли.
Часть мероприятий ПИПФ предназначена для обсуждения и решения вопросов химической индустрии. В пятницу, 28 ноября, состоится круглый стол «Инновационные решения для инженерной и коммунальной инфраструктуры. СИБУР». Организаторы ждут, что к нему присоединятся специалисты предприятий по производству и переработке полимеров, создатели проектов, девелоперы и работники инженерных сетей, а также чиновники, реализующие инфраструктурные проекты. Присутствующие обсудят важные проблемы и перспективные решения в инфраструктурном строительстве.
На форуме пройдут и мероприятия для компаний топливно-энергетического комплекса. Технический совет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на тему «Приоритетные направления научно-технического развития ПАО „Газпром“ в Пермском крае» рассмотрит сотрудничество холдинга с промышленниками региона, вопросы импортозамещения и технологического развития.
На круглый стол «Опыт промышленной кооперации в Пермском крае. Решения по созданию запасных частей. Реверс-инжиниринг» 28 ноября пригласили специалистов всех отраслей промышленности. На нем обсудят импортозамещение и использование передовых технологий, например, 3D-сканирования, для производства и усовершенствования запасных деталей. Спикеры презентуют примеры успешного применения реверс-инжиниринга в разных отраслях, а также современные инструменты и способы анализа материалов, что нужно для эффективного решения задач по производству аналогов зарубежной продукции. Чтобы стать участником мероприятий ПИПФ, нужно пройти регистрацию на сайте форума.
Пермский инженерно-промышленный форум организуется правительством Прикамья и краевым Минпромторгом при поддержке крупных промышленных предприятий региона вот уже девять лет. В 2024 году в нем хотят участвовать свыше 3 тыс. специалистов и менеджеров высшего звена промышленных предприятий России, Ближнего и Дальнего Востока. ПИПФ является крупной площадкой для обсуждения значимых для предприятий Прикамья вопросов и знаковым событием для промышленных компаний.