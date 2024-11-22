Прокуратура выявила многочисленные нарушения в исправцентре березниковской колонии

Осужденным к принудительным работам запрещено покидать территорию учреждения, они круглосуточно находятся под надзором сотрудников ГУФСИН. В УФИЦ осужденным разрешено пользоваться мобильной связью и интернетом, встречаться с родными, посещать общественные места, получать медицинские услуги в «общегражданских» медучреждениях. Осужденным, не допускающим нарушений и отбывшим не менее одной трети срока наказания, разрешено проживание с семьей в пределах муниципалитета.