Прокуратура выявила многочисленные нарушения в исправцентре березниковской колонии

Posted 22 ноября, 08:36
Published 22 ноября, 08:36
Modified 22 ноября, 08:37
Updated 22 ноября, 08:37
Заместитель прокурора Пермского края Валерий Подгайный с рабочим визитом посетил участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-28 ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщают в прокуратуре.
В ходе визита в исправительное учреждение сотрудниками прокуратуры проверены административные и жилые помещения, материально-бытовые условия проживания осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ.
В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства.
Как пояснили порталу Properm.ru в краевой прокуратуре установлены нарушения при организации питания осужденных, проведении воспитательной работы, применении мер поощрения и взыскания, проведении досмотра вновь прибывших осужденных, организации уборки помещений УФИЦ.
В связи с выявленными нарушениями в адрес ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление.
Исправительный центр — учреждение, в котором осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ. В свою очередь принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Участок, функционирующий как исправительный центр, был открыт в апреле 2023 года и оборудован для трудоустройства и проживания 100 осужденных. Осужденных УФИЦ при ИК-28 ГУФСИН привлекают к работам на промышленных предприятиях Березников.
Осужденным к принудительным работам запрещено покидать территорию учреждения, они круглосуточно находятся под надзором сотрудников ГУФСИН. В УФИЦ осужденным разрешено пользоваться мобильной связью и интернетом, встречаться с родными, посещать общественные места, получать медицинские услуги в «общегражданских» медучреждениях. Осужденным, не допускающим нарушений и отбывшим не менее одной трети срока наказания, разрешено проживание с семьей в пределах муниципалитета.
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