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Posted 22 ноября, 08:36

Published 22 ноября, 08:36

Modified 22 ноября, 08:37

Updated 22 ноября, 08:37

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе ИК-28 в Березниках

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в исправцентре березниковской колонии

22 ноября 2024, 08:36
Фото: 1MI.

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе ИК-28 в Березниках

В частности, осуждённых плохо кормили и неверно наказывали.

Заместитель прокурора Пермского края Валерий Подгайный с рабочим визитом посетил участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-28 ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщают в прокуратуре.

В ходе визита в исправительное учреждение сотрудниками прокуратуры проверены административные и жилые помещения, материально-бытовые условия проживания осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

Как пояснили порталу Properm.ru в краевой прокуратуре установлены нарушения при организации питания осужденных, проведении воспитательной работы, применении мер поощрения и взыскания, проведении досмотра вновь прибывших осужденных, организации уборки помещений УФИЦ.

В связи с выявленными нарушениями в адрес ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление.

Исправительный центр — учреждение, в котором осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ. В свою очередь принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Участок, функционирующий как исправительный центр, был открыт в апреле 2023 года и оборудован для трудоустройства и проживания 100 осужденных. Осужденных УФИЦ при ИК-28 ГУФСИН привлекают к работам на промышленных предприятиях Березников.

Осужденным к принудительным работам запрещено покидать территорию учреждения, они круглосуточно находятся под надзором сотрудников ГУФСИН. В УФИЦ осужденным разрешено пользоваться мобильной связью и интернетом, встречаться с родными, посещать общественные места, получать медицинские услуги в «общегражданских» медучреждениях. Осужденным, не допускающим нарушений и отбывшим не менее одной трети срока наказания, разрешено проживание с семьей в пределах муниципалитета.

В октябре ИК-28, где отбывала срок участница Pussy Riot Мария Алехина, признана самой уютной в Прикамье.

 

Фото: Прокуратура Пермского края
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#Общество#Колония#Прокуратура#Проверка#Прокурорская проверка
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