Суд до конца декабря оставил в СИЗО генерал-майора — фигуранта дела «Телты»

24 октября арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску «Воентелекома» к «Телте». Заказчик требовал с поставщика неустойку за нарушение срока предоставления расчетно-калькуляционных материалов за период с 26 ноября 2022 года по 5 мая 2024 года в размере 6,57 млн рублей и неустойку за период с 21 мая 2024 года по дату фактического исполнения обязательства. А также неустойку за нарушение срока поставки товара за тот же период с в размере 5,990 млн рублей и неустойки за период с 21 мая по дату фактического исполнения обязательства по поставке товара.