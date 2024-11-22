Суд до конца декабря оставил в СИЗО генерал-майора — фигуранта дела «Телты»

Posted 22 ноября, 15:30
Published 22 ноября, 15:30
Modified 22 ноября, 15:32
Updated 22 ноября, 15:32
Суд оставил в СИЗО бывшего начальника 1-го управления главного управления связи Минобороны, генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в 10 млн рублей от топ-менеджеров пермского завода «Телта», сообщает «Коммерсант».
Генерал-майор арестован до 24 декабря.
О задержании военного из-за взяток от топ-менеджеров «Телты» стало известно в конце октября. В арбитражный суд Москвы 16 и 21 октября поступили два иска Минобороны РФ к пермскому телефонному заводу «Телта». Согласно информации из судебной картотеки, военное ведомство взыскивает с поставщика неустойку на суммы 5,24 млн рублей и 4,79 млн рублей.
24 октября арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску «Воентелекома» к «Телте». Заказчик требовал с поставщика неустойку за нарушение срока предоставления расчетно-калькуляционных материалов за период с 26 ноября 2022 года по 5 мая 2024 года в размере 6,57 млн рублей и неустойку за период с 21 мая 2024 года по дату фактического исполнения обязательства. А также неустойку за нарушение срока поставки товара за тот же период с в размере 5,990 млн рублей и неустойки за период с 21 мая по дату фактического исполнения обязательства по поставке товара.
Суд удовлетворил требования «Воентелекома» и взыскал с «Телты» 7,83 млн рублей и 7,11 млн рублей, т. е в целом 14,94 млн рублей.
«Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
В октябре стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Находясь в колонии по приговору о хищении 1,6 млрд рублей денег Минобороны он дал показания на Шамарина о взятке от топ-менеджеров «Телты».
С 2022 года Минобороны активно судится с пермским телефонным заводом. За это время было подано десять исков от самого военного ведомства и несколько — от связанных с ним структур. Общий объем требований военных заказчиков к «Телте» в судах превышает 100 млн рублей.