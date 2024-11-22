Судебные приставы арестовали автомобиль жительницы Перми за «тепловые» долги

Posted 22 ноября, 09:23
Published 22 ноября, 09:23
Modified 22 ноября, 09:24
Updated 22 ноября, 09:24
Автомобиль «Лифан» был эвакуирован на спецстоянку. Для того, чтобы вернуть свое транспортное средство, неплательщица должна будет не только погасить всю сумму долга, но и оплатить исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что необходимо озаботиться погашением имеющихся долгов за тепло и горячую воду, а также не допускать их появления. В этом году в списки должников, на имущество которых может быть наложен арест по решению суда попадают все потребители, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца. Кроме этого, должникам грозит арест средств на банковских счетах и ограничение на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и горячую воду.
«Арест имущества влечет за собой много дополнительных расходов. Для тех, кто хочет избежать их, мы рекомендуем использовать уникальную возможность, которую наша компания предоставляет в преддверии новогодних праздников, и принять участие в акции „В Новый год — без долгов!“*. Необходимо погасить всю задолженность за тепло и горячую воду, оплатить квитанцию за ноябрь и рекомендуемый платеж** за декабрь до 31 декабря этого года. Должники, которые выполнят эти три условия, не только сохранят свое имущество, но и избавятся от накопившейся пени***, а также примут участие в розыгрыше призов», — напоминает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.
* Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025 гг. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025 г. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 г. в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по телефонам: гг. Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, г. Чайковский +7 (34241) 7-40-06, г. Березники +7 (34242) 1-30-04, г. Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».
** Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счете Клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 г. Квитанция за декабрь 2024 г. выйдет в январе 2025 г.
** Не распространяется на пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт.