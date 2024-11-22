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Posted 22 ноября, 11:17

Published 22 ноября, 11:17

Modified 22 ноября, 11:19

Updated 22 ноября, 11:19

Топ-5 решений для продвижения строительного бизнеса через онлайн-платформы

Топ-5 решений для продвижения строительного бизнеса через онлайн-платформы

22 ноября 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.
В третьем квартале этого года в России наблюдался рост спроса на услуги ремонта и отделки почти на 25%, согласно данным «Авито Услуг». В условиях повышенной конкуренции эксперты советуют активно использовать интернет-платформы для продвижения бизнеса.

«Авито Услуги» и агентство ORO уточняют, что 41% ремонтников и 37% строителей используют онлайн-инструменты для продвижения своего дела.

Главное преимущество интернет-площадок — это широкая аудитория. Классифайд-платформы позволяют оперативно реагировать на рыночные изменения, работать с отзывами, отслеживать эффективность рекламы и укреплять доверие клиентов. На «Авито Услугах» предлагают практические советы для успешного продвижения ремонтных и строительных услуг в Сети.

Создайте качественный профиль

Размещайте только профессиональные фотографии своих проектов, включая этапы до и после. Организуйте портфолио по категориям, чтобы пользователям было легче вас оценить. Пишите хорошие описания и регулярно добавляйте новые работы.

Собирайте отзывы после каждого проекта

Собирайте отзывы, в том числе отрицательные, и быстро реагируйте на них. Попросите довольных клиентов рассказать о вас. Следите за своей репутацией, стремясь к рейтингу выше 4.7. Показывайте сертификаты и лицензии, подтверждающие вашу квалификацию.

Будьте на виду

Ведите блог с советами по ремонту, обсуждайте материалы и технологии, показывая свою компетентность. Публикуйте полезный контент, чтобы клиенты видели вашу экспертность.

Предлагайте скидки

Используйте сезонные акции и формируйте специальные пакеты услуг. Предлагайте решения для различных бюджетов. Для новых клиентов организуйте бесплатные консультации или скидки на первый заказ.

Обеспечьте быструю обратную связь

Старайтесь отвечать на запросы в течение 15 минут. Доверие и лояльность клиентов являются ключевыми факторами успеха. Постоянное внимание к качеству услуг, оперативная обратная связь и готовность исправлять ошибки укрепляют репутацию и способствуют долгосрочным отношениям с клиентами.

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