Топ-5 решений для продвижения строительного бизнеса через онлайн-платформы

Собирайте отзывы, в том числе отрицательные, и быстро реагируйте на них. Попросите довольных клиентов рассказать о вас. Следите за своей репутацией, стремясь к рейтингу выше 4.7. Показывайте сертификаты и лицензии, подтверждающие вашу квалификацию.