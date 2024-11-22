Цены на «Щелкунчик», подозрительная церковь и «гармошки». События недели в Прикамье

Posted 22 ноября, 13:00
Published 22 ноября, 13:00
Modified 22 ноября, 13:00
Updated 22 ноября, 13:00
Многоквартирный дом, где жил известный режиссер Марк Захаров (здание получило название «Актерский дом»), все же снесут. Объект включили в муниципальную программу по расселению, сообщило издаине «Ъ-Прикамье».
Судьба дома находилась под вопросом с тех пор, как стало активно обсуждаться расширение ул. Попова и строительство развязки у Центрального колхозного рынка. В июле прошлого года суд признал незаконным распоряжение чиновников о признании дома аварийным. По последним данным, историческое здание, скорее всего, уберут ради реновации территории.
Цены на посещение балета «Щелкунчик» (6+), уже ставшим одним из традиционных событий новогодних каникул, резко выросли. Билеты оказались недоступным удовольствием для среднестатистических пермских семей: например, в Пермском театре оперы и балета они стоят от 10 тыс. рублей, если идти на постановку 31 декабря.
Плачевная ситуация сложилась и в других городах. В Санкт-Петербурге балет по сказке Гофмана можно увидеть за 6 тыс. рублей и дороже. В партере цена достигает аж 40 тыс. рублей.
В редакцию Properm.ru обратилась молодая пермячка, которая долгое время была связана с «церковью» христиан-пятидесятников «Новый Завет». Девушка рассказала, как постепенно ее вводили в систему, а затем начали потихоньку выманивать деньги на нужды братьев-пятидесятников.
Интересно, что «Новый Завет» продолжает работу даже после таких историй. А власти Перми уже несколько лет пытаются выкупить у пятидесятников здание Дворца культуры имени Ленина — там и собираются последователи «церкви».
В Перми на днях заметили первый автобус особо большого класса, или, по-простому, «гармошку». Модель Volgabus-6271 в 2025 году повезет пассажиров особо загруженных городских маршрутов. Позже мэр города Эдуард Соснин рассказал, что в Пермь прибыли восемь таких современных автобусов.
Всего до конца года в краевую столицу отправят партию в 35 штук. Она закуплена для работы по новым пятилетним контрактам — с 2025 по 2030 годы.
В понедельник, 18 ноября, скончалась бывший директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова. Она начала работу еще в 90-е годы и пережила вместе с учреждением трудные времена.
Благодаря Людмиле Кардашовой, зоопарк смог не только сохранить уже имеющиеся результаты работы, но и преумножить. В годы, когда женщина руководила учреждением, о нем узнали в зоопарках стран Европы, а также в Японии и Монголии.