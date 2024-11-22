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Posted 22 ноября, 13:00

Published 22 ноября, 13:00

Modified 22 ноября, 13:00

Updated 22 ноября, 13:00

Цены на «Щелкунчик», подозрительная церковь и «гармошки». События недели в Прикамье

Цены на «Щелкунчик», подозрительная церковь и «гармошки». События недели в Прикамье

22 ноября 2024, 13:00
Фото: сайт Пермского театра оперы и балета; Эдуард Соснин.
Рассказываем, какие новости больше всего волновали читателей Properm.ru.

Снос «Актерского дома»

Многоквартирный дом, где жил известный режиссер Марк Захаров (здание получило название «Актерский дом»), все же снесут. Объект включили в муниципальную программу по расселению, сообщило издаине «Ъ-Прикамье».

Судьба дома находилась под вопросом с тех пор, как стало активно обсуждаться расширение ул. Попова и строительство развязки у Центрального колхозного рынка. В июле прошлого года суд признал незаконным распоряжение чиновников о признании дома аварийным. По последним данным, историческое здание, скорее всего, уберут ради реновации территории.

«Щелкунчик» для богатых

Цены на посещение балета «Щелкунчик» (6+), уже ставшим одним из традиционных событий новогодних каникул, резко выросли. Билеты оказались недоступным удовольствием для среднестатистических пермских семей: например, в Пермском театре оперы и балета они стоят от 10 тыс. рублей, если идти на постановку 31 декабря.

Плачевная ситуация сложилась и в других городах. В Санкт-Петербурге балет по сказке Гофмана можно увидеть за 6 тыс. рублей и дороже. В партере цена достигает аж 40 тыс. рублей.

Побег из «Нового Завета»

В редакцию Properm.ru обратилась молодая пермячка, которая долгое время была связана с «церковью» христиан-пятидесятников «Новый Завет». Девушка рассказала, как постепенно ее вводили в систему, а затем начали потихоньку выманивать деньги на нужды братьев-пятидесятников.

Интересно, что «Новый Завет» продолжает работу даже после таких историй. А власти Перми уже несколько лет пытаются выкупить у пятидесятников здание Дворца культуры имени Ленина — там и собираются последователи «церкви».

Автобусы-«гармошки» на улицах

В Перми на днях заметили первый автобус особо большого класса, или, по-простому, «гармошку». Модель Volgabus-6271 в 2025 году повезет пассажиров особо загруженных городских маршрутов. Позже мэр города Эдуард Соснин рассказал, что в Пермь прибыли восемь таких современных автобусов.

Всего до конца года в краевую столицу отправят партию в 35 штук. Она закуплена для работы по новым пятилетним контрактам — с 2025 по 2030 годы.

Уход из жизни экс-директора зоопарка

В понедельник, 18 ноября, скончалась бывший директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова. Она начала работу еще в 90-е годы и пережила вместе с учреждением трудные времена.

Благодаря Людмиле Кардашовой, зоопарк смог не только сохранить уже имеющиеся результаты работы, но и преумножить. В годы, когда женщина руководила учреждением, о нем узнали в зоопарках стран Европы, а также в Японии и Монголии.

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#Общество#Пермь#Итоги
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