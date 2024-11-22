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Posted 22 ноября, 03:11

Published 22 ноября, 03:11

Modified 22 ноября, 04:37

Updated 22 ноября, 04:37

В 2025 году в Кунгурском округе введут туристический налог

Турналог введут в Кунгурском округе уже в 2025 году

22 ноября 2024, 03:11
Фото: properm.ru.

В 2025 году в Кунгурском округе введут туристический налог

Сюжет
Туризм
В бюджет района этот налог может принести в следующем году около 5 млн рублей.

В Кунгурском муниципальном округе туристический налог введут в 2025 году. Решение утвердили депутаты местной думы во втором чтении, сообщают в телеграм-канале «На местах».

Ранее сообщалось, что для проработки решения в октябре была создана рабочая группа, в которую вошли представители гостиничного бизнеса. Так, турналог было решено ввести в соответствии с максимальными ставками, определяемыми Налоговым кодексом. Льготных категорий для него не установили.

Предварительно, в 2025 году этот платеж принесет в бюджет муниципалитета порядка 5 млн. рублей.

Напомним, что со следующего году турналог хотят ввести и в Краснокамске. Проект решения местной думы появился в интернете. От уплаты платежа освободят несовершеннолетних и жителей округа.

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#Туризм#Бюджет#Гостиничный бизнес#Налог#Кунгур#Депутаты#Рабочая группа#Налоговый кодекс#Муниципалитет#Решение
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