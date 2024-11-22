Турналог введут в Кунгурском округе уже в 2025 году

Ранее сообщалось, что для проработки решения в октябре была создана рабочая группа, в которую вошли представители гостиничного бизнеса. Так, турналог было решено ввести в соответствии с максимальными ставками, определяемыми Налоговым кодексом. Льготных категорий для него не установили.