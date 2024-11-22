Турналог введут в Кунгурском округе уже в 2025 году

Posted 22 ноября, 03:11
Published 22 ноября, 03:11
Modified 22 ноября, 04:37
Updated 22 ноября, 04:37
В Кунгурском муниципальном округе туристический налог введут в 2025 году. Решение утвердили депутаты местной думы во втором чтении, сообщают в телеграм-канале «На местах».
Ранее сообщалось, что для проработки решения в октябре была создана рабочая группа, в которую вошли представители гостиничного бизнеса. Так, турналог было решено ввести в соответствии с максимальными ставками, определяемыми Налоговым кодексом. Льготных категорий для него не установили.
Предварительно, в 2025 году этот платеж принесет в бюджет муниципалитета порядка 5 млн. рублей.
Напомним, что со следующего году турналог хотят ввести и в Краснокамске. Проект решения местной думы появился в интернете. От уплаты платежа освободят несовершеннолетних и жителей округа.