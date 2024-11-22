Тюменский застройщик хочет оформить товарный знак «Тихий Компрос»

Posted 22 ноября, 07:44
Published 22 ноября, 07:44
Modified 22 ноября, 08:56
Updated 22 ноября, 08:56
Группа компаний «Брусника» решила зарегистрировать товарный знак «Тихий Компрос», обратил внимание читатель Properm.ru. Застройщик подал заявку 17 октября, сейчас она проходит формальную экспертизу. По данным Роспатента, срок проведения такой экспертизы составляет один месяц.
В пресс-службе «Брусники» подтвердили Properm.ru, что регистрируют название, так как хотят закрепить его за собой. При этом патент не подразумевает ограничений для СМИ или людей в использовании привычного топонима. В среднем, срок оформления патента составляет полгода с момента подачи заявки.
Ранее стало известно, что застройщик из Тюмени «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» (входит в группу компаний «Брусника») намерен выкупить первые помещения в районе Тихого Компроса до конца текущего года. Проект комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать на данном участке. Территория Тихого Компроса является объектом культурного наследия. Группа компаний «Брусника» рассчитывает купить 554 жилых и нежилых помещения и в течение 5,5 лет расселить дома, попадающие в зону КРТ. К 2033 году на участке появятся 100 тыс. кв. м жилья, а прилегающая территория должна быть обустроена.