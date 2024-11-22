Тюменский застройщик хочет оформить товарный знак «Тихий Компрос»

Ранее стало известно, что застройщик из Тюмени «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» (входит в группу компаний «Брусника») намерен выкупить первые помещения в районе Тихого Компроса до конца текущего года. Проект комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать на данном участке. Территория Тихого Компроса является объектом культурного наследия. Группа компаний «Брусника» рассчитывает купить 554 жилых и нежилых помещения и в течение 5,5 лет расселить дома, попадающие в зону КРТ. К 2033 году на участке появятся 100 тыс. кв. м жилья, а прилегающая территория должна быть обустроена.