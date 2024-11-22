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Posted 22 ноября, 07:30

Published 22 ноября, 07:30

Modified 22 ноября, 07:32

Updated 22 ноября, 07:32

В Чердыни уволят муниципального чиновника в связи с утратой доверия

В Чердыни чиновник устраивал на работу свою родню. Properm.ru узнали, о ком речь

22 ноября 2024, 07:30

В Чердыни уволят муниципального чиновника в связи с утратой доверия

Речь идет о руководителе «Центра обеспечения деятельности муниципальных учреждений».

В Чердыни муниципальный чиновник устраивал на работу своих близких родственников, сообщили в Прокуратуре Пермского края. Требование прокуратуры об увольнении чиновника в связи с утратой доверия суд удовлетворил. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о директоре МБУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений» Андрее Суликове.

Факт трудоустройства мужчиной своих родственников в муниципальное учреждение был установлен во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства. При этом учредитель был уведомлен о наличии конфликта интересов с нарушением установленного порядка.

Прокурор внес представление в Управление муниципальными учреждениями городского округа, по итогам рассмотрения муниципальный служащий понес дисциплинарную ответственность. Прокурор не согласился с решением и обратился в суд. Суд иск надзорного ведомства удовлетворил, решение пока не вступило в силу.

По данным сервиса Rusprofile, МБУ «ЦОДМУ» занимается вспомогательной деятельностью, связанной с автомобильным транспортом.

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#Суд#Пермский край#Чердынь#Увольнение#Коррупция#Конфликт интересов#Прокурор#Надзор#Доверие
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