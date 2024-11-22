В Чердыни чиновник устраивал на работу свою родню. Properm.ru узнали, о ком речь

Posted 22 ноября, 07:30
Published 22 ноября, 07:30
Modified 22 ноября, 07:32
Updated 22 ноября, 07:32
В Чердыни муниципальный чиновник устраивал на работу своих близких родственников, сообщили в Прокуратуре Пермского края. Требование прокуратуры об увольнении чиновника в связи с утратой доверия суд удовлетворил. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о директоре МБУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений» Андрее Суликове.
Факт трудоустройства мужчиной своих родственников в муниципальное учреждение был установлен во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства. При этом учредитель был уведомлен о наличии конфликта интересов с нарушением установленного порядка.
Прокурор внес представление в Управление муниципальными учреждениями городского округа, по итогам рассмотрения муниципальный служащий понес дисциплинарную ответственность. Прокурор не согласился с решением и обратился в суд. Суд иск надзорного ведомства удовлетворил, решение пока не вступило в силу.
По данным сервиса Rusprofile, МБУ «ЦОДМУ» занимается вспомогательной деятельностью, связанной с автомобильным транспортом.