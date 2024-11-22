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Posted 22 ноября, 03:49

Published 22 ноября, 03:49

Modified 22 ноября, 04:00

Updated 22 ноября, 04:00

В Перми в Черняевском лесу завершили реновацию комплексного места отдыха «Чаша»

В Черняевском лесу Перми восстановили место отдыха «Чаша»

22 ноября 2024, 03:49

В Перми в Черняевском лесу завершили реновацию комплексного места отдыха «Чаша»

Сюжет
Экология
Реновация участка прошла в рамках проекта «Зеленое кольцо».

В пермском Черняевском лесу отремонтировали место отдыха «Чаша». Рабочие заменили сцену, скамьи и детскую зону. Участок останется местом проведения разных эколого-просветительских мероприятий, сообщили в мэрии. Реновация территории прошла в рамках проекта «Зеленое кольцо».

«Чаша» находится на экотропе «Дорога домой». Открыли ее в 2015 году. Целью проекта «Зеленое кольцо» является развитие Черняевского леса, в том числе парка «Балатово», комплексное благоустройство долин рек Егошихи и Данилихи, а также восстановление Егошихинского культурно-мемориального парка.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Дмитрий Махонин дал поручение мэру Перми Эдуарду Соснину разработать список мест, которые необходимо дополнительно включить в проект «Зеленое кольцо». Подготовить проектную документацию по этим локациям планируется в 2025 году.

Фото: Администрация Перми
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#Пермь#Экология#Благоустройство#Черняевский лес#Зеленое кольцо
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