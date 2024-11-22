В Черняевском лесу Перми восстановили место отдыха «Чаша»

Posted 22 ноября, 03:49
Published 22 ноября, 03:49
Modified 22 ноября, 04:00
Updated 22 ноября, 04:00
В пермском Черняевском лесу отремонтировали место отдыха «Чаша». Рабочие заменили сцену, скамьи и детскую зону. Участок останется местом проведения разных эколого-просветительских мероприятий, сообщили в мэрии. Реновация территории прошла в рамках проекта «Зеленое кольцо».
«Чаша» находится на экотропе «Дорога домой». Открыли ее в 2015 году. Целью проекта «Зеленое кольцо» является развитие Черняевского леса, в том числе парка «Балатово», комплексное благоустройство долин рек Егошихи и Данилихи, а также восстановление Егошихинского культурно-мемориального парка.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Дмитрий Махонин дал поручение мэру Перми Эдуарду Соснину разработать список мест, которые необходимо дополнительно включить в проект «Зеленое кольцо». Подготовить проектную документацию по этим локациям планируется в 2025 году.