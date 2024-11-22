В Черняевском лесу Перми восстановили место отдыха «Чаша»

«Чаша» находится на экотропе «Дорога домой». Открыли ее в 2015 году. Целью проекта «Зеленое кольцо» является развитие Черняевского леса, в том числе парка «Балатово», комплексное благоустройство долин рек Егошихи и Данилихи, а также восстановление Егошихинского культурно-мемориального парка.