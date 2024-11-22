В пермском парке «Счастье есть» построят ледовый городок

Posted 22 ноября, 08:33
Published 22 ноября, 08:33
Modified 22 ноября, 11:09
Updated 22 ноября, 11:09
МАУК ПермьПарк объявило аукцион на установку ледового городка в парке «Счастье есть». Стоимость аукциона составила 763 тыс. 763 рубля. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Парк культуры и отдыха находится в Кировском районе Перми на ул. Маршала Рыбалко, 106. Согласно техзаданию, новогодние скульптуры с подсветкой будут исполнены в теме «Пермское гостеприимство». Подрядчик должен будет разработать эскизный проект, согласовать с подрядчиком организационные моменты и установить ледовый городок до 25 декабря 2024 года.
Так, в парке Закамска появятся следующие ледовые объекты «Покатушка», Лабиринт, «Избушка». Подать заявку на участие в торгах можно до 28 ноября, победителя конкурса объявят 3 декабря.