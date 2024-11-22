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Posted 22 ноября, 08:33

Published 22 ноября, 08:33

Modified 22 ноября, 11:09

Updated 22 ноября, 11:09

Установку ледового городка в пермском парке «Счастье есть» оценили в 763 тысячи

В пермском парке «Счастье есть» построят ледовый городок

22 ноября 2024, 08:33
Фото: Парк «Счастье есть».

Установку ледового городка в пермском парке «Счастье есть» оценили в 763 тысячи

Сюжет
Ледовый городок
Работы выполнят до 25 декабря.

МАУК ПермьПарк объявило аукцион на установку ледового городка в парке «Счастье есть». Стоимость аукциона составила 763 тыс. 763 рубля. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Парк культуры и отдыха находится в Кировском районе Перми на ул. Маршала Рыбалко, 106. Согласно техзаданию, новогодние скульптуры с подсветкой будут исполнены в теме «Пермское гостеприимство». Подрядчик должен будет разработать эскизный проект, согласовать с подрядчиком организационные моменты и установить ледовый городок до 25 декабря 2024 года.

Так, в парке Закамска появятся следующие ледовые объекты «Покатушка», Лабиринт, «Избушка». Подать заявку на участие в торгах можно до 28 ноября, победителя конкурса объявят 3 декабря.

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