В пермском парке «Счастье есть» построят ледовый городок

Парк культуры и отдыха находится в Кировском районе Перми на ул. Маршала Рыбалко, 106. Согласно техзаданию, новогодние скульптуры с подсветкой будут исполнены в теме «Пермское гостеприимство». Подрядчик должен будет разработать эскизный проект, согласовать с подрядчиком организационные моменты и установить ледовый городок до 25 декабря 2024 года.