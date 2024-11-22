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Posted 22 ноября, 17:07

Published 22 ноября, 17:07

Modified 22 ноября, 17:07

Updated 22 ноября, 17:07

В «Почте России» рассказали, как оказывается поддержка сотрудницам-мамам

В «Почте России» рассказали, как оказывается поддержка сотрудницам-мамам

22 ноября 2024, 17:07
Фото: Пресс-служба «Почты России».
В преддверии Дня матери в «Почте России» рассказали о сотрудницах компании — многодетных матерях, а также о мерах поддержки женщин с детьми.

Сообщается, что среди сотрудников компании на сегодняшний день женщины составляют 82%. Они трудятся на должностях операторов, почтальонов, начальников отделений почты и других. Половина из них являются матерями, при этом 12 125 сотрудниц воспитывают троих и более детей.

Рекордсменом среди многодетных мам в «Почте России» стала почтальон из Курганской области Ольга Юрьевна Лубина. Женщина воспитывает 15 детей. Республика Башкортостан стала первой по количеству многодетных сотрудниц почты. В этом регионе в компании трудится 571 многодетная мама. Множество работниц в Краснодарском крае и в Дагестане являются многодетными матерями — 292 и 367 человек соответственно. Об этом пишут Новые Известия.

«Почта России» оказывает поддержку сотрудницам с детьми. Например, им обеспечивается льготное медицинское страхование, матпомощь и предоставляется частичная оплата путевок в детские лагеря и санатории. А на Новый год все дети получают подарки от компании.

Как заявляет директор блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина, сотрудницы компании постоянно доказывают, что совмещать карьеру и материнство можно довольно успешно, будучи и востребованными профессионалами, и любящими и заботливыми мамами. Каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и расти. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — заключила специалист.

В среднем сотрудницы «Почты России» воспитывают по два ребенка. Всем мамам компания предоставляет помощь в профессиональной реализации и в материнстве. В частности, в 2022 году «Почта России» победила в номинации «Лучший работодатель для мам» премии «Выбор мам».

Известно, что в компании была разработана комплексная программа поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Благодаря проекту сотрудницы могут сформировать и развить новые управленческие и личностные компетенции. Например, «Почта России» организует регулярные вебинары с экспертами, психологами и врачами на темы, связанные с воспитанием, здоровьем, питанием детей, подготовкой к учебе и каникулам, а также с семейными взаимоотношениями.

«Почта России» проводит новогодние детские мероприятия, а также праздники, приуроченные ко Дню защиты детей. Компания организует экскурсии в логистические центры, лектории по безопасности от представителей ГАИ, МЧС, а также множество конкурсов и викторин.

#Общество
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