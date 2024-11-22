В «Почте России» рассказали, как оказывается поддержка сотрудницам-мамам

Как заявляет директор блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина, сотрудницы компании постоянно доказывают, что совмещать карьеру и материнство можно довольно успешно, будучи и востребованными профессионалами, и любящими и заботливыми мамами. Каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и расти. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — заключила специалист.