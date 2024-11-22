Posted 22 ноября, 12:50
Published 22 ноября, 12:50
Modified 22 ноября, 13:03
Updated 22 ноября, 13:03
В выходные и на следующей неделе в Перми скорректируют работу трамваев и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Изменения расписания движения общественного транспорта связаны с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского. Также с 26 ноября по обращениям жителей будет скорректировано расписание движения на двух автобусных маршрутах.
24 ноября в связи с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского, будет временно ограничено движение трамваев, что приведёт к корректировкам в расписании движения всех трамвайных маршрутов. Трамвайный маршрут №3 не будет обслуживаться в этот период. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00.
С 25 ноября на автобусном маршруте №17к изменится схема движения. Для сокращения времени в пути будет исключен проезд по улице Славянова.
По обращениям жителей будет скорректировано расписание движения на двух автобусных маршрутах. На маршруте №70 с 26 ноября будет скорректировано первое отправление от микрорайона Ива. Автобус будет отправляться раньше — в 6:00. Также будут добавлены дополнительные отправления вечером. Кроме того, на маршруте №79 произойдут корректировки расписания движения по будням.
В Перми сегодня заметили первый автобус-«гармошку» Volgabus-6271. Он относится к поставке в 35 автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс». Они закуплены для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы.