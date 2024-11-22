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Posted 22 ноября, 12:50

Published 22 ноября, 12:50

Modified 22 ноября, 13:03

Updated 22 ноября, 13:03

Пермяков информируют об изменениях в работе всех трамваев и двух автобусов

В выходные и на следующей неделе в Перми скорректируют работу трамваев и автобусов

22 ноября 2024, 12:50
Фото: properm.ru.

Пермяков информируют об изменениях в работе всех трамваев и двух автобусов

Сюжет
Пермская езда
Корректировки будут в расписании движения всех трамвайных маршрутов и двух автобусов.

В выходные и на следующей неделе в Перми скорректируют работу трамваев и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения расписания движения общественного транспорта связаны с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского. Также с 26 ноября по обращениям жителей будет скорректировано расписание движения на двух автобусных маршрутах.

24 ноября в связи с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского, будет временно ограничено движение трамваев, что приведёт к корректировкам в расписании движения всех трамвайных маршрутов. Трамвайный маршрут №3 не будет обслуживаться в этот период. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00.

С 25 ноября на автобусном маршруте №17к изменится схема движения. Для сокращения времени в пути будет исключен проезд по улице Славянова.

По обращениям жителей будет скорректировано расписание движения на двух автобусных маршрутах. На маршруте №70 с 26 ноября будет скорректировано первое отправление от микрорайона Ива. Автобус будет отправляться раньше — в 6:00. Также будут добавлены дополнительные отправления вечером. Кроме того, на маршруте №79 произойдут корректировки расписания движения по будням.

В Перми сегодня заметили первый автобус-«гармошку» Volgabus-6271. Он относится к поставке в 35 автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс». Они закуплены для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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