В выходные и на следующей неделе в Перми скорректируют работу трамваев и автобусов

24 ноября в связи с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского, будет временно ограничено движение трамваев, что приведёт к корректировкам в расписании движения всех трамвайных маршрутов. Трамвайный маршрут №3 не будет обслуживаться в этот период. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00.