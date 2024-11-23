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Posted 23 ноября, 13:18

Published 23 ноября, 13:18

Modified 23 ноября, 13:19

Updated 23 ноября, 13:19

В Лысьве без воды из-за аварии остались несколько тысяч жителей

Часть Лысьвы осталась без воды из-за аварии на сетях

23 ноября 2024, 13:18
Фото: ВКонтакте/Администрация города Лысьвы.

В Лысьве без воды из-за аварии остались несколько тысяч жителей

Объявлено время ликвидации ЧП.

В Лысьве на водопроводных сетях утром 23 ноября произошла авария. Подробности сообщает официальный паблик администрации города.

Из-за ЧП с 11:00 и до 23:00 отключено холодное водоснабжение в домах, которые находятся в границах: от ул. Металлистов до ул. Чапаева и от пр. Победы до ул. Смышляева.

Цистерна с водой для нужд жителей обезвоженных районов города находится на ул. Репина возле школы №2.

В комментариях под постом об аварии жители Лысьвы отмечают, что проблемы с авариями на сетях в Лысьве теперь происходят еженедельно и сетуют на изношенные водоводы.

20 ноября Березники из-за аварийного отключения электроснабжения частично остались без воды и света.

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#Происшествия#Лысьва#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
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