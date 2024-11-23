Часть Лысьвы осталась без воды из-за аварии на сетях

Posted 23 ноября, 13:18
Published 23 ноября, 13:18
Modified 23 ноября, 13:19
Updated 23 ноября, 13:19
В Лысьве на водопроводных сетях утром 23 ноября произошла авария. Подробности сообщает официальный паблик администрации города.
Из-за ЧП с 11:00 и до 23:00 отключено холодное водоснабжение в домах, которые находятся в границах: от ул. Металлистов до ул. Чапаева и от пр. Победы до ул. Смышляева.
Цистерна с водой для нужд жителей обезвоженных районов города находится на ул. Репина возле школы №2.
В комментариях под постом об аварии жители Лысьвы отмечают, что проблемы с авариями на сетях в Лысьве теперь происходят еженедельно и сетуют на изношенные водоводы.
20 ноября Березники из-за аварийного отключения электроснабжения частично остались без воды и света.