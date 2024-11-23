Часть заключенных, организовавших беспорядки в ИК-9, подписали контракты с Минобороны

Фигурантом уголовного дела Пантелеев стал после того, как в колонии был изнасилован один из осужденных. Следствие выяснило, что после этого потерпевшего заключенного по приказу замначальника поместили в психиатрический стационар при отсутствии медицинского заключения о необходимости таких мер. О произошедшем узнали другие заключенные, которые устроили драку с активистами (которых считали сотрудничающими с администрацией ИК-9). Эти события стали следствием халатности со стороны Пантелеева.