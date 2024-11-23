Часть заключенных, организовавших беспорядки в ИК-9, подписали контракты с Минобороны

Posted 23 ноября, 11:43
Published 23 ноября, 11:43
Modified 23 ноября, 11:45
Updated 23 ноября, 11:45
Часть заключенных исправительной колонии №9 в Соликамске, которые принимали участие в беспорядках в 2019 году, отправились на СВО. Контракты о прохождении военной службы с Минобороны заключили четверо из одиннадцати фигурантов дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения, сообщает Ura.ru.
Напомним, беспорядки в ИК-9 произошли в сентябре 2019 года. Тогда сотрудничавшие с администрацией заключенные совершили изнасиловали одного из заключенных. Это вызвало массовые беспорядки, в ходе которых активисты были избиты. Уголовное дело рассматривается в Соликамском городском суде с апреля 2022 года.
В марте 2021 года Соликамский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника по безопасности и оперативной работе ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю Сергею Пантелееву. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и халатности. За это он получил штраф в 120 тыс. рублей.
Фигурантом уголовного дела Пантелеев стал после того, как в колонии был изнасилован один из осужденных. Следствие выяснило, что после этого потерпевшего заключенного по приказу замначальника поместили в психиатрический стационар при отсутствии медицинского заключения о необходимости таких мер. О произошедшем узнали другие заключенные, которые устроили драку с активистами (которых считали сотрудничающими с администрацией ИК-9). Эти события стали следствием халатности со стороны Пантелеева.
По факту беспорядков, в которых пострадали 20 человек, также было возбуждено дело. Потерпевшими по нему проходят в том числе заключенные, которые применяли пытки сексуального характера.