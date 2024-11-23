«Молот» победил «Магнитку» в непростой домашней игре

Posted 23 ноября, 04:23
Published 23 ноября, 04:23
Modified 23 ноября, 05:09
Updated 23 ноября, 05:09
Пермский хоккейный клуб «Молот» победил ХК «Магнитка» (Магнитогорск). Игра на родном льду в УДС «Молот» состоялась вчера вечером, 22 ноября. Счет встречи — 2:1 в пользу нашей команды, авторами победных шайб стали Дмитрий Ябелов и Виктор Пластинин.
Болельщики в комментариях в официальной группе наших хоккеистов выражают недовольство игрой. По их мнению, команда или не хочет, или не может играть. «Победа — это хорошо! Однако она какая-то натужная. Нет искры в глазах парней, как в победной серии прошлого сезона», — пишет один из преданных болельщиков. Главный тренер «Молота» Евгений Попихин говорит, что ребята отлично сыграли, однако признает, что им «немножко мастерства не хватает».
Заключительный матч домашней серии пройдет завтра, 24 ноября, в 17:00. Пермяки встретятся на льду с ХК «Горняк-УГМК».