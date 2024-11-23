«Молот» победил «Магнитку» в непростой домашней игре

Болельщики в комментариях в официальной группе наших хоккеистов выражают недовольство игрой. По их мнению, команда или не хочет, или не может играть. «Победа — это хорошо! Однако она какая-то натужная. Нет искры в глазах парней, как в победной серии прошлого сезона», — пишет один из преданных болельщиков. Главный тренер «Молота» Евгений Попихин говорит, что ребята отлично сыграли, однако признает, что им «немножко мастерства не хватает».