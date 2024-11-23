Неизвестные угрожали устроить теракты в пермских школах

Posted 23 ноября, 08:47
Published 23 ноября, 08:47
Modified 23 ноября, 08:49
Updated 23 ноября, 08:49
В социальных сетях появилось сразу два сообщения о возможных терактах или стрельбе в нескольких школах Перми. Неизвестный создал Telegram-канал, в котором публиковал сообщения с угрозами расстрелять людей в нескольких школах Перми. Вчера, 22 ноября, в министерство территориальной безопасности Прикамья поступила информация об этом.
Сейчас правоохранители проводят проверку, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей, сообщают в Минтербезе региона. Пермяков просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. За распространение ложной информации об угрозе терактов предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, у школы №91 некоторое время дежурили работники полиции, Росгвардии, стояли автомобили реанимации, а затем уехали, сообщило издание 59.ru.Как оказалось, поводом для выезда экстренных служб стало видео стрельбы в школе №91, опубликованное в одном из Telegram-каналов.
В ответ на запрос корреспондента Properm.ru в Минтербезе Пермского края сообщили, что информация о стрельбе является ложной. Видео постановочное, никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю также рассказали, что на место прибыли сотрудники полиции, информация о готовящемся теракте не подтвердилась. Проводится проверка.