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Posted 23 ноября, 08:47

Published 23 ноября, 08:47

Modified 23 ноября, 08:49

Updated 23 ноября, 08:49

В школах Перми неизвестные угрожали устроить теракты

Неизвестные угрожали устроить теракты в пермских школах

23 ноября 2024, 08:47
Фото: ideogram.ai.

В школах Перми неизвестные угрожали устроить теракты

Сюжет
Школа
Помимо этого, в сети появилось видео со стрельбой в школе №91.

В социальных сетях появилось сразу два сообщения о возможных терактах или стрельбе в нескольких школах Перми. Неизвестный создал Telegram-канал, в котором публиковал сообщения с угрозами расстрелять людей в нескольких школах Перми. Вчера, 22 ноября, в министерство территориальной безопасности Прикамья поступила информация об этом.

Фото: Telegram-канал «Пермское Чтиво»

Сейчас правоохранители проводят проверку, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей, сообщают в Минтербезе региона. Пермяков просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. За распространение ложной информации об угрозе терактов предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, у школы №91 некоторое время дежурили работники полиции, Росгвардии, стояли автомобили реанимации, а затем уехали, сообщило издание 59.ru.Как оказалось, поводом для выезда экстренных служб стало видео стрельбы в школе №91, опубликованное в одном из Telegram-каналов.

В ответ на запрос корреспондента Properm.ru в Минтербезе Пермского края сообщили, что информация о стрельбе является ложной. Видео постановочное, никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю также рассказали, что на место прибыли сотрудники полиции, информация о готовящемся теракте не подтвердилась. Проводится проверка.

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