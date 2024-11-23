Неизвестные угрожали устроить теракты в пермских школах

В ответ на запрос корреспондента Properm.ru в Минтербезе Пермского края сообщили, что информация о стрельбе является ложной. Видео постановочное, никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю также рассказали, что на место прибыли сотрудники полиции, информация о готовящемся теракте не подтвердилась. Проводится проверка.