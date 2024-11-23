Открытие детской сцены Театра-Театра в «пирамиде» на Крисанова перенесли

Напомним, ранее стало известно, что в центре Перми разместится новый проект Театра-Театра, включающий в себя камерную сцену с залом на 73 места, площадку для мультимедийных спектаклей, уютное кафе и актерскую школу. Поначалу его планировали открыть в ноябре этого года. Первые премьеры детской сцены — мультимедийный спектакль «Алиса в стране чудес» (6+) и семейный спектакль «Легенда о драконах» (0+). В драматическом театре обещают рассказать о постановках позже, даты премьер пока не разглашается.