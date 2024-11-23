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Posted 23 ноября, 05:15

Published 23 ноября, 05:15

Modified 23 ноября, 05:18

Updated 23 ноября, 05:18

Открытие детской сцены Театра-Театра в Перми отложили почти на месяц

Открытие детской сцены Театра-Театра в «пирамиде» на Крисанова перенесли

23 ноября 2024, 05:15
Фото: пресс-служба Пермского академического Театра-Театра.

Открытие детской сцены Театра-Театра в Перми отложили почти на месяц

Сюжет
Детский мир
Поначалу планировалось, что проект запустят в ноябре.

Детская сцена Пермского академического Театра-Театра в здании-«пирамиде» на Крисанова, 12в откроется позже, чем было обещано. Как сообщают в пресс-службе учреждения культуры, она начнет работу для зрителей во второй половине декабря.

Репертуар детской сцены Театра-Театра будет предназначен для детей в возрасте от 0 до 12 лет. Для маленьких зрителей подготовлены разные жанры — бэби-театр, театр теней и кукол, драматические и музыкальные спектакли, мультимедийные и экспериментальные постановки. А кураторами нового проекта являются лауреаты премии «Золотая Маска», основатели театра кукол «Таратумб» Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Перми разместится новый проект Театра-Театра, включающий в себя камерную сцену с залом на 73 места, площадку для мультимедийных спектаклей, уютное кафе и актерскую школу. Поначалу его планировали открыть в ноябре этого года. Первые премьеры детской сцены — мультимедийный спектакль «Алиса в стране чудес» (6+) и семейный спектакль «Легенда о драконах» (0+). В драматическом театре обещают рассказать о постановках позже, даты премьер пока не разглашается.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Культура#Театр-театр#Театр#Новая сцена
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