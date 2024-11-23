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Posted 23 ноября, 07:10

Published 23 ноября, 07:10

Modified 23 ноября, 07:12

Updated 23 ноября, 07:12

Пермский институт искусства и культуры уходит на дистанционное обучение

Пермский институт культуры уходит на удаленку

23 ноября 2024, 07:10
Фото: сайт ПГИК.

Пермский институт искусства и культуры уходит на дистанционное обучение

Узнали, что стало причиной изменений.

Пермский государственный институт культуры (ПГИК) временно переводит учебный процесс на дистант. Сообщение об этом появилось в одном из чатов учебных групп, написала читатель Properm.ru.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В руководстве ПГИК подтвердили корреспонденту Properm.ru информацию о переходе на удаленный формат. С понедельника вуз уходит на дистант, причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В институте уточняют, что удаленный учебный процесс продлится не до Нового года, а до распоряжения ректора о возвращении к очному формату. Ситуация будет зависеть от числа болеющих.

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#Общество#Пермь#Образование#Орви#Вуз#Институт культуры#Пгиик
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