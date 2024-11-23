Пермский институт культуры уходит на удаленку

Posted 23 ноября, 07:10
Published 23 ноября, 07:10
Modified 23 ноября, 07:12
Updated 23 ноября, 07:12
Пермский государственный институт культуры (ПГИК) временно переводит учебный процесс на дистант. Сообщение об этом появилось в одном из чатов учебных групп, написала читатель Properm.ru.
В руководстве ПГИК подтвердили корреспонденту Properm.ru информацию о переходе на удаленный формат. С понедельника вуз уходит на дистант, причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В институте уточняют, что удаленный учебный процесс продлится не до Нового года, а до распоряжения ректора о возвращении к очному формату. Ситуация будет зависеть от числа болеющих.